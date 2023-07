Caio Collet si aggiudica la Sprint Race di Spa-Francorchamps, ottenendo il suo primo successo della stagione. Completano il podio Taylor Barnard e Paul Aron mentre il leader di campionato Gabriel Bortoleto è costretto al ritiro. Gara Formula 3 condizionata da pista umida e numerosi interventi della safety car tanto da non completare due giri senza neutralizzazioni e renderla trasparente ai fini dei punti.

Le condizioni della pista condizionano la Sprint Race

Gara estremamente complicata sin dalla partenza. Tutti i piloti scelgono di scattare con gomme slick nonostante la pista presenti diverse zone di umido e dei dodici giri totali nemmeno un terzo è stato percorso in regime di bandiera verde.

Collet ottiene a Spa la prima vittoria della stagione

Bravo Collet a sfruttare al meglio il caos delle prime fasi, rimontando diverse posizioni e guadagnando la leadership prima del valzer delle safety car. Primo acuto per Barnard, che pur in una caotica gara-1 sale per la prima volta sul podio Formula 3. Una Prema Racing sul terzo gradino, quella del pilota estone Paul Aron ma è O’Sullivan a festeggiare un (rivelatosi solo potenziale) ulteriore guadagno di punti sulla testa del campionato.

Dopo la splendida prova dell’Hungaroring, il pilota Academy Williams avrebbe rosicchiato altri sette punti su Bortoleto, costretto al ritiro dopo un tamponamento da parte di un’altra Prema, quella di Beganovic. Resta così di 43 punti il gap tra i primi due del campionato.

Johnny Edgar conclude in quinta posizione dopo esser stato anche in lotte per le più nobili posizioni del podio, davanti a Franco Colapinto, Hugh Barter, Nikola Tsolov (al quale vengono negati primi punti stagionali), Dino Beganovic e Luke Browning.

Your Sprint Race podium 🥇 Caio Collet

🥈 Taylor Barnard

Minì out assieme al rivale Martì

Gabriele Minì si è reso sfortunato protagonista di un contatto con il diretto rivale in campionato, Pepe Martì. Il pilota spagnolo perde l’occasione di guadagnare punti sul leader di campionato e mette a serio rischio la pole position conquistata in pista per la Feature Race di domani. L’alfiere Campos, infatti, dopo il contatto con Minì è pericolosamente rientrato sul tracciato venendo centrato da Ido Cohen. Una leggerezza che rischia di costare cara a Martì.

Fornaroli appena fuori dai dieci, ottima rimonta per Simonazzi

Dopo la prima fila conquistata ieri, conclude appena fuori dalla top ten Leonardo Fornaroli, undicesimo, mentre il debuttante Francesco Simonazzi compie una splendida rimonta passando dall’ultima fila in griglia di partenza alla sedicesima posizione sotto bandiera a scacchi.

Domani la Feature Race con via alle 08:30. Ci sono possibilità nel vedere una prima fila tutta italiana dopo il grossolano errore di Martì. Da capire anche come verrà valutata la condotta di Gabriele Minì, nell’incidente proprio con il rivale spagnolo.

