La tedesca Sophia Flörsch si unisce a Campos Racing e debutta con il team spagnolo nel campionato FIA F3. La 19enne completa dunque la line-up già composta da Alex Peroni e Alessio Deledda, entrambi portacolori del team già nella stagione 2019.









L’aveva preannunciato che era alla ricerca di un sedile nel campionato FIA F3 e cosi la determinata pilota, fresca del premio Laureus World Sports Awards per il ritorno in pista dopo il suo terribile incidente a Macao nel 2018, ha raggiunto l’obiettivo.

Questa stagione 2020 sarà per lei molto impegnativa e con grandi aspettative. Oltre ad essere al volante della Dallara del team Campos, disputerà la European Le Mans Series con una Oreca LMP2 in equipaggio con Tatiana Calderon e Katherine Legge con il team Richard Mille. L’ingresso di Sophia Flörsch nel FIA F3 è interessante in ottica della presenza di quote rosa. Dopo l’uscita di scena di Tatiana Calderon dalla F2, sua compagna di equipaggio nell’ELMS, le serie propedeutiche avrebbero perso la rappresentanza femminile, che invece grazie a Sophia viene mantenuta.

Sophia Flörsch ha avuto un primo contatto con la Dallara F3 a Macao lo scorso novembre con HWA Racelab e da lì il pensiero di voler partecipare alla stagione 2020. Nel 2019 aveva partecipato alla Formula Regional European con Van Amersfoort, ottenendo il settimo posto finale. Sempre con la squadra olandese nel 2018 a Macao era stata protagonista del noto incidente in F3.

Alle porte dai test collettivi in Bahrein, che si terranno dall’1 al 3 marzo, arriva cosi la notizia del suo debutto con Campos Racing.

“Sono molto felice di partecipare al campionato FIA F3 insieme a Campos Racing”, ha dichiarato la Flörsch. “Sarà la mia prima stagione nella “vera” vettura di Formula 3. Senza giorni di test devo imparare molto, ma non vedo l’ora di competere con i migliori piloti. Per me è importante migliorare ogni fine settimana di gara, lavorare insieme al team e divertirmii. Sarà un grande anno. L’esperienza di Adrian Campos e del suo team mi aiuterà sicuramente”.

Il presidente di Campos Racing Adrian Campos ha aggiunto: “È un grande privilegio avere Sophia tra noi. È una delle ragazze più talentuose e un vero esempio di perseveranza. Sophia continuerà a lottare per continuare a progredire in uno dei campionati più difficili sulla scena internazionale: il campionato FIA Formula 3”.

Nella definizione della griglia del Campionato FIA F3 da evidenziare che rimangono da assegnare solo due sedili nel team MP Motorsport, che sicuramente saranno presto annunciati.

Anna Mangione