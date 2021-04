La FIA F3 ritorna in pista al Red Bull Ring, sede dei primi test stagionali. Protagonista di giornata è Alexandr Smolyar su ART Grand Prix, che grazie al suo 1:18.894 ottiene la prima posizione nella classifica di giornata.

Prima giornata di test al Red Bull Ring quindi per la FIA F3, che inaugura qui la sua stagione 2021. Oggi infatti sarà la prima di due giornate di prove collettive, in cui i giovani piloti potranno prendere confidenza con le monoposto prima dell’inizio della stagione. Ricordiamo che la FIA F3 quest’anno cambierà format passando da due a tre gare durante il weekend, portando il totale delle competizioni a 21.

SMOLYAR AL TOP

E’ quindi Alexandr Smolyar a prendersi la testa della classifica in questa prima giornata di test della FIA F3. Il pilota ART Grand Prix è stato l’unico ad abbattere il muro del 1:19 proprio nei minuti finali della sessione, grazie ad un ottimo 1:18.894. La seconda posizione va invece a Jonny Edgar su Carlin, che non riesce ad andare oltre 1:19.046. Terza posizione invece per l’altra ART Grand Prix di Frederik Vesti, che ricordiamo è anche junior driver della Mercedes. Tempi sicuramente molto interessanti per essere ancora alla prima giornata ufficiale di prove.

Quarta posizione per il rookie e pilota del programma giovani Red Bull Jak Crawford, seguito da Dennis Hauger, quinto. Il pilota Prema ha dominato la sessione fino a pochi minuti dalla fine, ma non è riuscito ad andare oltre l’1:19.110. C’è da segnalare che questa prima giornata di test è stata anche condizionata da una bandiera rossa sul finale, quando il pilota HWA Oliver Rasmussen è andato fuori pista in curva 8. La sessione è poi ricominciata quando mancavano dieci minuti alla fine.

STANEK SESTO, RITORNA CORREA

Sesta posizione invece per Roman Stanek su Hitech Grand Prix, che grazie al suo 1:19:197 riesce a beffare Logan Sergeant per soltanto un millesimo. Ottavo Jack Doohan su Trident seguito dal nostro Matteo Nannini, nono sulla prima delle HWA. C’e da segnalare che Matteo ha però completato la bellezza di 64 tornate e si è visto cancellare qualche giro buono per aver oltrepassato i limiti della pista. Chiude la top ten Ciao Collet su MP Motorsport con 1:19.292.

Da segnalare anche il ritorno in FIA F3 di Juan Manuel Correa dopo il pauroso incidente di Sua nel 2019, in cui perse la vita Anthoiune Hubert. Il pilota ART Grand Prix ha ottenuto una buona quindicesima posizione con un tempo di 1:19.456.

LA CLASSIFICA DI GIORNATA

Ecco la classifica completa della prima giornata di test della FIA F3:

1 Alexandr Smolyar ART Grand Prix 1:18.894 50 2 Jonny Edgar Carlin 1:19.046 45 3 Frederik Vesti ART Grand Prix 1:19.056 54 4 Jak Crawford Hitech Grand Prix 1:19.085 55 5 Dennis Hauger PREMA Racing 1:19.110 39 6 Roman Stanek Hitech Grand Prix 1:19.197 52 7 Logan Sargeant Charouz Racing System 1:19.198 44 8 Jack Doohan Trident 1:19.238 52 9 Matteo Nannini HWA RACELAB 1:19.288 64 10 Ciao Collet MP Motorsport 1:19.292 52 11 Clément Novalak Trident 1:19.309 53 12 Michael Belov Charouz Racing System 1:19.406 37 13 Calan Williams Jenzer Motorsport 1:19.422 42 14 Juan Manuel Correa ART Grand Prix 1:19.456 48 15 David Schumacher Trident 1:19.467 53 16 Olli Caldwell PREMA Racing 1:19.491 41 17 Arthur Leclerc PREMA Racing 1:19.509 41 18 Oliver Rasmussen HWA RACELAB 1:19.515 35 19 Kaylen Frederik Carlin 1:19.565 47 20 Rafael Villagomez HWA RACELAB 1:19.642 54 21 Pierre-Louis Chovet Jenzer Motorsport 1:19.711 51 22 Amaury Cordeel Campos Racing 1:19.740 36 23 Lorenzo Colombo Campos Racing 1:19.761 46 24 Reshad De Gerus Charouz Racing System 1:19.933 38 25 Ayumu Iwasa Hitech Grand Prix 1:19.942 55 26 Filip Ugran Jenzer Motorsport 1:20.149 49 27 Ido Cohen Carlin 1:20.158 43 28 Tijmen Van Der Helm MP Motorsport 1:20.408 45 29 Victor Martins MP Motorsport 1:20.437 52 30 Laszlo Toth Campos Racing 1:21.198 29

Julian D’Agata

