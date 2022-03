La recente normativa che impedisce a piloti russi e bielorussi di correre sotto la bandiera della propria nazione non sembra trovare tutti d’accordo. L’ormai ex pilota MP Motorsport Aleksandr Smolyar ha deciso di abbandonare il campionato di FIA F3 in segno di protesta verso la Federazione.

Smolyar saluta la FIA F3 dopo l’addio di SMP Racing dalle competizioni europee

La decisione del pilota russo segue l’annuncio del team SMP Racing, fuori dalle competizioni europee in questo 2022. “Quest’anno non correrò in Formula 3 e in nessun’altra competizione europea”, dichiara il classe 2001 sui social media. “Con questa azione supporto la decisione di SMP Racing di abbandonare il programma europeo dopo le decisioni della Federazione, senza precedenti, di imporre requisiti a qualsiasi pilota russo per poter correre in questa stagione”.

Smolyar avrebbe dovuto affrontare la sua terza stagione nel campionato di FIA Formula 3, dopo aver ottenuto i suoi primi successi di tappa lo scorso anno, con il team ART Grand Prix. In questa stagione il giovane pilota russo sarebbe stato atteso da una nuova sfida, tra le fila del team MP Motorsport.

Una scelta nata anche dallo stop alla sponsorizzazione dopo il ritiro di SMP Motorsport, realtà russa che, allo stesso tempo, per questa stagione ha fermato i finanziamenti ad altri piloti quali Vladimir Ivannikov (kart), Nikita Bedrin (F4 Italia), Irina Sidorkova (WSeries), Kirill Small (FRECA), Sergey Sirotkin (GTWC).

Samuele Fassino

