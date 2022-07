Il campionato FIA Formula 3 si conferma equilibratissimo. Sul circuito di Silverstone Zak O’Sullivan batte per pochi millesimi Arthur Leclerc e si aggiudica la pole position per gara-2. In difficoltà tutti i protagonisti della stagione: il leader di campionato Martins è solo undicesimo, mentre il primo rivale Stanek lo precede di tre posizioni.

O’Sullivan batte Leclerc nella qualifica di Silverstone

Dopo oltre un mese di stop, torna in pista il campionato FIA Formula 3 per il quarto round stagionale. A Silverstone va di scena una qualifica asciutta, nonostante la costante minaccia della pioggia che solo pochi minuti prima aveva condizionato il turno di libere della Formula 1. Una sessione di qualifica tiratissima dalla quale è Zak O’Sullivan a uscire con il miglior tempo, pochi millesimi davanti al più blasonato Arthur Leclerc, al via dalla prima fila nella Feature Race di domenica.

Quarto pilota diverso in pole position su quattro appuntamenti per questo campionato F3 estremamente combattuto. Si tratta del primo sigillo stagionale anche per il team Carlin. Nel pomeriggio di Silverstone non delude Zane Maloney che chiude terzo a un soffio dalla prima fila, poi Caio Collet in quarta. Quinta piazza e seconda Prema al via nella ‘gara lunga’ del weekend per Jak Crawford a precedere il compagno di team Oliver Bearman e Kaylen Frederick.

Martins chiamato alla rimonta

Ottava casella di partenza per Roman Stanek comunque tre posizioni davanti al leader di campionato Victor Martins, oggi non nella sua miglior forma in undicesima posizione. Sarà una gara di rimonta anche per Isack Hadjar, rallentato dal traffico in qualifica, nono a precedere Kush Maini. La dodicesima casella di oggi permetterà a Reece Ushijima di scattare dalla pole position in gara-1, davanti al capo-classifica Martins.

Turno complicato anche per altri protagonisti del campionato: le ART Grand Prix di Gregoire Saucy e Juan Manuel Correa si classificano rispettivamente in quindicesima e sedicesima posizione, davanti a uno specialista dei turni di qualifica qual è Franco Colapinto, solo diciassettesimo. Per trovare il primo degli italiano dobbiamo scendere in diciannovesima piazza con Francesco Pizzi. Ventiquattresima e ventiseiesima posizione per Federico Malvestiti e Enzo Trulli. Domani il via di gara-1 alle 10:55.

Samuele Fassino