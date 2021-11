Grégoire Saucy, il campione in carica della Formula Regional, si prepara per il debutto nella FIA F3 2022 con ART GP. Il pilota svizzero ha scelto di proseguire la propria carriera con lo stesso team con cui ha festeggiato il titolo nella serie europea.

Tutto ciò è frutto anche di ottimi risultati riscontrati nei test di Valencia di F3 di inizio settimana. L’elvetico ha ben figurato restando sempre nelle posizioni che contano per tutti i sei turni previsti.

Lo svizzero è legato ad ART GP dal 2019, ovvero dall’ultimo anno di F. Renault Eurocup ( prima dello switch della serie in F. Regional). Quest’anno è appunto diventato campione grazie a 10 podi e 8 vittorie!

Le parole di Saucy dopo la promozione di ART GP

“Sono onorato e contento di proseguire con un fantastico team come ART GP – ha esordito Gregoire – Questa è la continuazione di un grande anno 2021. Conosco il team e come lavora e questo è un valore aggiunto per preparare la prossima stagione. Vorrei ringraziare i miei sponsor per questa opportunità”.

E per quanto riguarda i test, ll nuovo volto della F3 ha continuato dicendo: “Sono andati molto bene i test di Valencia anche se ho ancora tanto su qui lavorare. Detto questo è troppo presto per porsi degli obbiettivi”

Le parole di Sebastien Philippe, team manager ART GP

“Dopo due anni di ottima collaborazione, conclusa con il primo titolo nella storia di F. Regional 2021, ART GP non vede l’ora di fare il passo successivo insieme a Greg. Ha dimostrato talento e maturità in questo 2021 e in più, ci siamo conosciuti e apprezzati l’uno l’altro personalmente e sportivamente. Sono lieto e desideroso di scrivere un nuovo capitolo della nostra collaborazione”

Leggi anche: FIA F3 | TEST VALENCIA, DAY 3: SAUCY CHIUDE LA TRE GIORNI DAVANTI A TUTTI

Giulia Scalerandi