Nel round decisivo per l’assegnazione del titolo 2022 è a sorpresa Aleksandr Smolyar a ottenere la pole position a Monza. Il leader di campionato Victor Martins scatta quarto preceduto dalle Trident di Stanek e Maloney. Grave errore per Hadjar, a muro in qualifica e costretto a partire lontano dalla top ten in entrambe le gare del fine settimana.

Ben sette piloti ancora in corsa nel round decisivo di Monza: è Smolyar a ottenere la pole

Ha inizio il weekend più importante dell’anno per il campionato FIA Formula 3, giunto all’ultimo round con ancora ben sette pretendenti al titolo. La qualifica del pomeriggio non ha modificato lo scenario: i due punti della pole vanno alla MP Motorsport di Aleksandr Smolyar, alle sue spalle un trenino di piloti in lotta per il successo finale.

Con 22 punti di ritardo, il vincitore delle ultime due Feature Race Zane Maloney scatterà domenica dalla seconda posizione. Lo segue a ruota un altro pilota Trident, Roman Stanek, terzo anche nella generale con 17 punti di distacco. Buon risultato per il leader di campionato Martins che centra un positivo quarto tempo, risultato che gli permetterà di guardare da vicino i diretti avversari.

Ancora in corsa anche le Prema di Arthur Leclerc e Oliver Bearman, che si classificano rispettivamente in quinta e sesta posizione, con il vantaggio di scattare davanti al leader della generale nella Sprint Race di domani. Il trio Prema Racing è diviso solo dalla Jenzer di William Alatalo con Jak Crawford domenica ottavo e tenuto in corsa ormai solo dalla matematica. Chiudono la top ten la ART Grand Prix di Juan Manuel Correa e la terza Trident pilotata da Johnny Edgar.

Weekend in salita per Hadjar

Un errore pesantissimo potrebbe aver compromesso le chance di Isack Hadjar, finito a muro alla curva Alboreto nel suo miglior tentativo con il primo set di gomme. Urla di disperazione per il pilota francese resosi subito conto del potenziale impatto del suo errore. Il giovane alfiere del team Hitech dovrà tentare di recuperare i cinque punti che lo distanziano da Martins con due difficili rimonte dalla sedicesima posizione.

Nemmeno il round di casa regala grandi soddisfazioni per i piloti a rappresentare il tricolore. Il miglior piazzato è Francesco Pizzi, ventesimo, mentre Enzo Trulli e Federico Malvestiti scatteranno rispettivamente dalla venticinquesima e dalla ventiseiesima posizione.

Non si chiuderanno i giochi nella giornata di domani, ma la Sprint Race potrebbe eliminare qualche protagonista dalla lotta per il successo finale. Il via domattina alle 10:35 con Caio Collet e Jose Maria Martì a formare la prima fila.

La classifica aggiornata

Samuele Fassino