Roman Stanek scatterà davanti a tutti nella gara domenicale della F3: il pilota ceco si è aggiudicato la pole position nelle qualifiche dell’appuntamento spagnolo a Montmelò. A seguire nella top 3 Victor Martins e Alexander Smolyar. Qualifiche scottanti quelle del terzo appuntamento stagionale che hanno visto il ritorno in prima posizione del team Trident. Le temperature della pista, infatti, sono salite a 48,5°, oltre venti in più rispetto alle prove libere di questa mattina.

Pole position decisa all’ultimo giro

La prima parte delle qualifiche di F3 a Montmelò è all’insegna dell’equilibrio. Dopo una breve raffica di azione, Caio Collet della MP Motorsport registra il tempo più veloce con un 1:34.026, per 0.016s davanti a Franco Colapinto e Victor Martins di Van Amersfoort. Troviamo i primi quattro piloti separati da meno di un decimo di secondo, mentre fino ai primi 13 tutti entro il secondo.

A 17 minuti dalla fine inizia il secondo stint, con i piloti che segnano miglioramenti e continui cambi di posizione in testa alla classifica. Prima Oliver Bearman, subito dopo Alexander Smolyar di MP Motorsport che lo retrocede al secondo posto per oltre un decimo, infine il più veloce delle prove libere, Victor Martins, con un 1:33.568. I tempi continuano a scendere.

Nessun particolare problema nel corso delle qualifiche, a parte la partenza ritardata di Victor Martins e l’uscita alla chicane delle curve 13/14/15 di Enzo Trulli, che finisce sui cordoli urtando il paletto posizionato a bordo pista.

Gli ultimi 5′ corrispondono ai tentativi finali per centrare la pole position del weekend. Traffico è la parola d’ordine: tutti i piloti vogliono rendere le gomme perfette per il giro finale della sessione. Per questo motivo non vi sono grandi scossoni in classifica, se non qualche miglioramento dei tempi. Solo la prima posizione cambia: Roman Stanek, infatti, all’ultima possibilità agguanta la testa aggiudicandosi la sua prima pole position in categoria.

Bene Juan Manuel Correa, che al suo ritorno registra un P10 e partirà in seconda fila nella Sprint Race, e Franco Colapinto. Nonostante la 13esima posizione, il rookie argentino stava migliorando il tempo: solo il traffico l’ha fermato.

Risultati qualifiche

Questo l’ordine provvisorio delle qualifiche a Montmelò di Formula 3. Si attende ancora l’esito dell’investigazione a Zane Maloney per aver saltato la pesa durante la sua sosta ai box.

Domani, a scattare dalla prima fila nella Sprint Race Zane Maloney e David Vidales: appuntamento con la F3 alle ore 11.

Anna Botton