Nei giorni scorsi anche la scuderia elvetica Jenzer Motorsport ha annunciato la propria line up per la stagione 2023 di FIA F3. Nelle tre scelte del team coordinato da Andreas Jenzer, spicca il nome di Taylor Barnard, giovanissimo britannico che si è distinto per il suo talento. Il pilota classe 2004 difenderà i colori di Jenzer Motorsport insieme a Alex Garcia e Nikita Bedrin.

IDENTIKIT DI BARNARD

Taylor Barnard, nativo di Norwich, ha mosso i primi passi nel karting dal 2012 circa. L’inglese ha mostrato subito il proprio talento, conquistando nel giro di due anni il terzo posto nella sezione IAME Cadet del campionato promosso dal Trent Valley Kart Club. Nel 2015 ha conquistato il KartMasters British Grand Prix, sezione IAME Cadet. Sempre in questa sezione, l’anno successivo arriva secondo nel ABkC British Open Championship. Nel 2017 arrivano ben tre successi, tutti in IAME sezione Cadetti, con i colori di Fusion Motorsport in LGM Series, Super 1 National Championship e KartMasters British Grand Prix.

Il 2018 ha visto Taylor ancora fra i protagonisti con il quarto posto ai mondiali CIK-FIA in categoria OKJ ed il successo in WSK Final Cup della stessa sezione. Nel 2019 Taylor è passato sotto l’ala protettrice di Rosberg, diventando vice-campione del mondo nella sezione OK della serie promossa da CIK-FIA e chiude secondo in WSK Open Cup. Nel 2020 ha concluso l’esperienza in kart e debutta nella F4 Italia (dove arriva 26° con AKM Motorsport): Taylor ha chiuso l’era riservata al kart con la conquista del WSK Champions Cup OK e WSK Open Cup OK ed una medaglia di argento nella serie europea CIK-FIA.

Nel 2021 sbarca in F4 ADAC, ottenendo il diciassettesimo posto finale, che migliorerà diventando nel 2022 vice-campione con 226 punti, 5 vittorie e altrettanti podi. Chiude ottavo la F4 tricolore.

GARCIA E BEDRIN

Alex Garcia, messicano nato nel 2003, ha speso due anni in kart (2018-2019), correndo poi nella F4 del proprio paese, dove si è messo subito in luce, conquistando il quinto posto finale. Nel 2019 ha ripetuto l’esperienza in NACAM F4 senza risultati rilevanti, prima di sbarcare in Europa nel 2020 con l’approdo in F4 spagnola. Corre un secondo anno nella F4 iberica con Campos Racing. Il 2022 lo vede conquistare il settimo posto assoluto l’EF Open con il team Motopark. Quest’anno, oltre alla F3, scenderà in pista nell’European Le Mans Series LMP3 con il team Cool Racing.

Nikita Bedrin è russo, ma corre con licenza italiana. Nato nel 2006, dopo il consueto percorso nel karting che lo vede impegnato dal 2016 al 2020, nel 2021 è protagonista sia in ADAC F4 che in F4 Italia dove chiude rispettivamente le stagioni quinto ed ottavo. Corre anche in F4 UAE cogliendo un undicesimo posto. Lo scorso anno torna a correre nelle stesse categorie, dove termina quarto nella F4 UAE e nella serie tedesca, mentre nella chiude solo undicesimo in Italia. Come tanti colleghi, Nikita è attualmente impegnato in Formula Regional Middle East (che potete seguire, insieme al campionato di F4 UAE, su LiveGP).

LE DICHIARAZIONI

Barnard: “Sono contento di proseguire il lavoro con il team Jenzer dopo i test a Jerez. Abbiamo fatto progressi durante l’inverno e sono più che contento di cominciare!”

Garcia: “Sono felice di correre in FIA F3 con Jenzer. Non devo l’ora di cominciare a lavorare su di me come pilota per ottenere buoni risultati, di ottenere il massimo da una stagione impegnativa come questa, con una ripida curva di apprendimento. Voglio ringraziare i miei sponsor, la famiglia e il management per questa opportunità.”

Bedrin: “Sono molto contento di avere l’opportunità di correre in FIA F3. E’ un grande ed importante step. Accetto la sfida! Non vedo l’ora di cominciare.”

IL RESTO DELLA GRIGLIA FINO AD OGGI

Prema PowerTeam – Paul Aron, Dino Beganovic, Zak O’Sullivan

Trident – Leonardo Fornaroli, Gabriel Bortoleto, Oliver Goethe

ART Grand Prix – Keylen Frederik, Gregoire Saucy, Nikola Tsolov

MP Motorsport – Franco Colapinto, Mari Boya, Jonny Edgar

Hitech – Seb Montoya, Gabriele Minì

Van Amersfoort Racing – Caio Collet, Rafael Villagomez, Tommy Smith

Carlin – Ollie Gray, Hunter Yeany

Campos Racing – Christian Mansell, Hugh Barter

All’appello manca l’intera line up del team PHM Racing. Le scuderie Hitech, Rodin Carlin e Campos Racing hanno inoltre ancora un sedile libero. Da martedì 14 a giovedì 16 andranno in scena i primi test pre-stagionali sul tracciato del Sakhir.

Giulia Scalerandi

