Il pilota austriaco Lukas Dunner sarà il portacolori della MP Motorsport nel Campionato FIA F3 e si unisce a Bent Viscaal, annunciato precedentemente. Il diciassettenne torna con MP Motorsport, dopo aver fatto il suo debutto nel motorsport proprio con il team olandese nel 2017 in F4.









Dunner ha provato per la prima volta la vettura di F3 con la squadra olandese nei test post-stagionali a Valencia, in Spagna, prima di partecipare al Gran Premio di Macao, per macinare chilometri su un tracciato difficile. L’austriaco ha impressionato per il 12° posto finale, un buon viatico per il debutto nel campionato della stagione 2020.

“È bello tornare a casa”, ha dichiarato Dunner. “Non riuscivo a pensare a un ambiente migliore per il mio debutto in FIA F3, dato che ho buoni ricordi della mia stagione F4 con MP tre anni fa. Insieme a Ben, sono sicuro che avremo un impatto sulla serie e nella mia stagione di debutto spero di imparare dalla sua esperienza”.

Il pilota viennese ha debuttato in monoposto con MP Motorsport nel 2017 in F4 spagnola, prima di partecipare per due stagioni all’ EuroFormula Open, nella quale durante il 2010 ha conquistato un terzo posto assoluto grazie a sei podi. La sua carriera comprende diverse gare con vetture LMP2 e LMP3 nelle serie ELMS e VdeV Endurance.

MP Motorsport ha concluso al sesto posto nel Campionato FIA F3 del 2019, con due podi e 77 punti; inoltre ha conquistato la vittoria della Coppa del Mondo FIA F3 a Macao con Richard Verschoor. Il team si affaccia alla stagione 2020 con i migliori propositi e la speranza di lottare per il titolo.

Sander Dorsman, team manager di MP Motorsport ha espresso il suo entusiasmo a seguito dell’annuncio: “Con grande gioia do il bentornato a Lukas. Nelle ultime due stagioni è cresciuto molto, confido nel fatto che possa essere un pilastro della nostra squadra. Con Bent e Lukas la nostra line-up sta prendendo forma”.

Manca all’appello, per completare la griglia di partenza 2020, il terzo pilota della squadra olandese, mentre le altre scuderie sono già in viaggio per il Sakhir, terreno in cui si svolgeranno i test collettivi del Campionato FIA F3 dall’1 al 3 marzo.

Anna Mangione