L’annuncio è stato dato oggi: il pilota tedesco Lirim Zendeli sarà impegnato col team Trident per la stagione 2020 di F3. Dopo un buon primo anno trascorso da rookie nella serie con il team Charouz Racing System, il team italiano Trident ha scelto il velocissimo ventenne tedesco per puntare in alto e sognare in grande.









Lirim aveva già testato l’auto del team Trident nei test post-stagionali 2019, più precisamente nella terza giornata di prove. Dopo la vittoria in F4 tedesca nel 2018 e il debutto lo scorso anno in F3, quest’anno sarà decisivo per il giovane Lirim (ora impegnato in Toyota New Zealand Series) per sfoderare tutto il proprio talento e fare bene.

“Sono estremamente sodisfatto di annunciare che disputerò il FIA F3 Championship con i colori del team Trident” – ha dichiarato Zendeli – “Ho avuto modo di scendere in pista con la monoposto della scuderia italiana in occasione dei post-season test a Valencia e ho subito compreso che, grazie ad una squadra esperta e dalla tradizione vincente come il team Trident, avrò le chance di elevare le potenzialità della mia carriera. Sono convinto che potremo ottenere risultati prestigiosi e darò il massimo per portare nuovi trofei alla squadra con sede a Milano. Ringrazio tantissimo i ragazzi del team Trident per la fiducia che hanno riposto in me!”

I primi test pre-stagionali della Formula 3 sono in programma in Bahrain dal 20 al 22 marzo, in attesa di nuovi annunci da parte del team milanese.

Giulia Scalerandi