Sarà Leonardo Pulcini a sostituire Ben Barnicoat sulla Carlin a Barcellona, per quello che sarà il sesto round valido per il Campionato del Mondo di FIA Formula 3.

Ricordiamo che Barnicoat ha disputato soltanto le due gare di Silverstone in questa stagione con la Carlin, ma adesso ritornerà alle ruote coperte come da programma prendendo parte al British GT Championship con la McLaren. Per Pulcini invece si tratta di un ritorno dopo la partecipazione al Campionato F3 nel 2019 dove vinse anche nel GP di Gran Bretagna al volante della Hitech.

LE DICHIARAZIONI DI PULCINI

Per Leonardo Pulcini si è trattato di una chiamata inaspettata come da lui stesso dichiarato ai microfoni del sito ufficiale della FIA: “Questa è stata una chiamata inaspettata per tornare nel campionato FIA F3. Ma ovviamente sono entusiasta di tornare di nuovo in macchina ed aiutare Carlin questo fine settimana in ogni modo possibile. Come pilota vuoi correre in ogni occasione, quindi è emozionante tornare in pista con una macchina di F3 a Barcellona. Il team ha ovviamente fatto dei buoni progressi nelle ultime settimane e lavoreremo duramente per continuare qst questa strada”.

Il Team Principal Trevor Carlin è parso entusiasta di avere Pulcini in squadra, sottolineando la grande esperienza del pilota italiano: “Innanzitutto vorremmo ringraziare la McLaren per aver permesso a Ben di correre con noi a Silverstone, ma ovviamente il programma McLaren rimane la sua priorità, quindi capiamo che non può essere con noi a Barcellona. Leo sarà una risorsa fantastica per la squadra questo fine settimana. Ha una grande esperienza nella serie, ha vinto delle gare e fornirà feedback utili mentre continuiamo la nostra progressione verso le posizioni di vertice. Siamo grati che si sia unito a noi questo fine settimana tra i suoi impegni nel GT italiano”.

Il sesto Round del Campionato del Mondo di FIA F3 ricordiamo si terrà a Barcellona dal 14 al 16 Agosto.

Julian D’Agata