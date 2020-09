Dopo una sessione caratterizzata da una bandiera rossa, Pourchaire conquista la pole position di Gara 1 a Monza. Qualifica baciata dal sole per la Formula 3, che sancisce il portacolori Art Grand Prix come poleman nel “Tempio della Velocità”.

All’inizio della sessione, giro perfetto per Pourchaire che, per un millesimo, scalza Hughes, primo pilota ad ottenere la miglior prestazione nella sessione di qualifiche. A metà turno il portacolori Trident David Beckmann segna 1:37.916, davanti ad un ritrovato Vesti che, giro su giro, migliora e conquista la seconda posizione. Nannini segue in terza piazza, favorito dalla grande conoscenza della pista nostrana.

Dopo la sosta a metà sessione per le regolazioni, si riprende a 10 minuti dal termine per lo stint finale. Con sei piloti sul piede dell’1:38 parte la caccia alla pole position, bloccata subito da una bandiera rossa.

Una ventola di raffreddamento dimenticata sulla vettura di Lawson costringe il ritorno di tutte le vetture in pit-lane per ripartire subito dopo. Il tempo a disposizione permette solo pochi giri per tentare l’assalto alla prima posizione, in condizioni di grande traffico.

Il pilota Trident David Beckmann è il primo a scendere sotto il minute e trentotto, seguito da Vesti, Nannini e Pourchaire. Quest’ultimo, a quattro minuti dal termine, conquista il miglior riscontro con il tempo di 1:37.764. In quarta posizione di conseguenza scende Nannini, seguito da Huges.

Dopo un giro al rallentatore per tutti così da lanciarsi alla caccia di Pourchaire, spicca Lirim Zendeli che si porta davanti, ma viene subito scalzato dal francese della Art Grand Prix, che riprende il primo posto mantenendolo fino alla bandiera a scacchi. Secondo il tedesco della Trident e, a seguire, troviamo Smolyar, Lawson, Beckmann, Vesti e un ottimo Nannini.

A completare la top ten abbiamo Huges, sparito nella fase finale, Williams e Sargeant. Rimangono da confermare le posizioni di Lawson e il poleman Pourchaire per situazioni avvenute durante la qualifica.

Appuntamento a domani mattina ore 10.25 per la gara 1 della Formula FIA F3.

Anna Mangione