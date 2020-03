Il pilota brasiliano Igor Fraga, che quest’anno correrà in FIA F3 con il team Charouz Racing System, è entrato a far parte del Red Bull Junior Team. Il sudamericano, nato in Giappone, dopo i successi, prima negli Esports e poi in pista dal 2017, si è così guadagnato anche l’entrata nel prestigioso team.









Tra i successi del 21enne ricordiamo, nel sim racing, il primo posto nel 2017 in Academy Class con Prop Car Racing, la partecipazione in F1 Esports e le vittorie nell’edizione inaugurale (2018) del FIA Grand Turismo Nations Cup e McLaren Shadow Racing Series; in pista è giunto terzo in Formula Regional lo scorso anno, prima della vittoria nella Toyota New Zealand Series all’inizio del 2020.

Prima di tuffarsi in questa nuova avventura, Fraga aveva già testato la vettura di F3 nei test post-stagionali, con Charouz System Racing e anche con Carlin.

Igor ha così dichiarato: “Per me unirmi al programma Red Bull Junior è un passo importante per la carriera: da quando sono piccolo sogno di diventare campione in F1. Attraverso la mia carriera ho capito quant’è difficile, anche se non ho mai mollato”.

“Arrivo da un tipo diverso di motorsport, quello degli Esports. Vincere in FIA Grand Turismo Nations Cup ha cambiato le cose. Dopodichè, ho sentito di avere una vera chance. Ora che sono nel programma Red Bull il mio sogno è più vivo che mai e mi da ancora più motivazione per andare avanti”.

Giulia Scalerandi