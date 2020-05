Il prestigiosissimo GP di Macao di F3 potrebbe entrare a far parte del calendario della serie e non più essere corso come gara a sé. L’ipotesi clamorosa (si tratta di una notizia non ancora uffcializzata) è apparsa oggi sul Macau Daily Times.

Il quotidiano online macaense riporta infatti un’anticpazione di diversi team, dove appunto la gara sulle stradine di Macao sarà per la prima volta inserita all’interno di un campionato e non sarà più “il gran finale” della stagione. L’intenzione della F3 è quella di correre almeno 2 o 3 gare sul circuito cittadino.

Un vero è proprio colpo di scena, quello della Grand Prix di Macao, che ha saputo abbracciare tutto il motorsport (dalle ruote scoperte, alle vetture GT, fino alle moto) e che nel corso degli anni ha saputo far emergere talenti delle ruote scoperte come Patrese, Senna, Schumacher, Di Grassi, Mortara, fino ad arrivare ai successi più recenti di Rosenqvist, Dan Ticktum e Verschoor proprio lo scorso anno.

Tre delle corse precedentemente fissate nel calendario di F3 sono già state posticipate a causa dell’emergenza sanitaria (Sakhir, Zandvoort e Barcellona). La gara di Macao sarà probabilmente inserita a metà stagione e ciò implicherà l’ammissione dei soli piloti che disputano il campionato, escludendo le “wild cards” che, di solito, prenderebbero parte all’evento.

Il GP di Macao si sarebbe dovuto svolgere dal 19 al 22 novembre, con il calendario di F3 già terminato a settembre. La serie cadetta, però, inizierà con tutta probabilità da Spielberg all’inizio di luglio. Un evento, quest’ultimo, che si svolgerà a porte chiuse, con la partecipazione a numero chiuso per gli addetti ai lavori.

Giulia Scalerandi