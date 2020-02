Aumenta la pattuglia italiana in F3: dopo il rookie Matteo Nannini, il team svizzero Jenzer ha annunciato poco fa anche Federico Malvestiti. Il giovane diciannovenne disputerà interamente la propria prima stagione nella serie cadetta, dopo il debutto avvenuto lo scorso anno a Silverstone.









Malvestiti, originario di Monza, assieme a Nannini e all’australiano Calan Williams, completa la line-up 2020 della scuderia elvetica di Andres Jenzer. Il nostro portacolori aveva già corso con i colori della squadra, disputando il campionato italiano di Formula 4 negli anni 2017 e 2018.

Dopo aver acquisito esperienza in F4, Federico è poi salito di categoria, disputando proprio lo scorso anno, la serie continentale promossa da Renault Sport, ossia il campionato di Formula Renault EuroCup 2.0, chiudendo quattordicesimo in classifica generale.

“Sono molto felice di competere in F3 con Jenzer” – ha dichiarato il giovane pilota lombardo – “Abbiamo già lavorato insieme per due anni in F4 e abbiamo tanti bei ricordi e risultati. Sono proiettato già all’inizio della stagione, per lavorare con questi ragazzi in una categoria così ad alto livello come la F3.”

Really happy to announce that I will compete in @FIAFormula3 with Jenzer Motorsport. Can’t wait to start with my old Formula 4 team. pic.twitter.com/PjDtqjdleD — Federico Malvestiti (@Malve27) February 10, 2020



Giulia Scalerandi