Sarà Jack Doohan ad occupare l’ultimo posto ancora disponibile all’interno del team Trident nella prossima stagione di FIA F3. L’annuncio che lega il figlio d’arte australiano alla squadra italiana è arrivato nella giornata di oggi.

Si tratta della seconda esperienza nella serie cadetta, dopo un 2020 trascorso tra le fila del team HWA Racelab e gli ultimi test che lo hanno visto al volante dell’auto della squadra tricolore. Doohan andrà ad affiancare il britannico Clement Novalak e il tedesco David Schumacher.

LE PAROLE DEL PILOTA AUSTRALIANO

“Sono molto contento di unirmi ad un team così prestigioso e altamente competitivo come la scuderia Trident – ha esordito Doohan- I test post stagionali sono andati molto bene e c’era già una bella atmosfera tra loro e me. Non vedo l’ora di tornare al lavoro e prepararmi per la stagione che verrà”.

GLI ALTRI ANNUNCI

Tra le ultimissime novità vediamo anche l’israeliano Ido Cohen, che correrà nel team Carlin, ed il team MP Motorsport, che presenta un piatto ricco. Scenderanno infatti in pista con i colori della scuderia olandese due pilota appartenenti al vivaio Alpine: il francese Victor Martins e il brasiliano Caio Collet.

I due infatti sono il campione e il vice-campione di F. Renault Eurocup 2020. Insieme a loro arriverà anche l’olandese Tijmen Van Der Helm, proveniente anche lui dalla F. Renault europea.

TEST POSTICIPATI A DATA DA DEFINIRSI

I test pre-stagionali di Jerez, originariamente previsti per il 25 e 26 febbraio sono stati posticipati a data da definirsi. La causa? Le restrizioni nel Regno Unito, causa pandemia, bloccano di fatto il team Hitech GP e Carlin e tutti coloro che abitano nel paese britannico ad uscire dal paese fino al 2 marzo.

Giulia Scalerandi