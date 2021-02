Sarà Clement Novalak il secondo portacolori della Trident Motorsport. La squadra italiana ha annunciato la presenza tra le sue fila del driver francese che corre con licenza inglese nel FIA Formula 3 Championship 2021.

Clement Novalak, nato ad Avignone e residente nell’Hertfordshire, affronterà la sua seconda stagione nella serie cadetta. Dopo un promettente esordio avvenuto nel 2020, Novalak punta a ottenere risultati sempre più convincenti in uno tra i campionati più competitivi nel panorama del Motorsport. Il driver transalpino nel 2018 è stato protagonista in molteplici campionati, ottenendo due vittorie, quattro podi e tre giri veloci nella Toyota Racing Series, conclusa al quinto posto. Nel 2019 è approdato nella Formula 3 britannica, vinta grazie a due vittorie, otto podi e due pole position. Nella passata stagione, il ventenne pilota francese ha esordito nel FIA Formula 3 Championship, categoria nella quale ha collezionato la dodicesima posizione finale grazie a due podi e due giri veloci. Novalak ha impressionato per le sue potenzialità, che lo pongono tra gli osservati speciali nella nuova stagione.

Giacomo Ricci, Team Manager Trident Motorsport annuncia orgoglioso il giovane portacolori:

“Clément è un pilota veloce e competitivo. Ha molte qualità, è entusiasta ed è estremamente dedicato nel lavoro. Mi piacciono molto il suo approccio e metodo. Siamo molto soddisfatti che faccia parte del nostro line-up 2021 nel FIA Formula 3 Championship. Novalak ha impressionato lo staff tecnico del Trident Motorsport in occasione dei post-season test, creando velocemente con tutti i membri del team una promettente alchimia. Sono certo che Clément disputerà una stagione molto competitiva con i nostri colori. Se compirà il salto di qualità che mi aspetto, penso davvero che il nostro pilota sarà tra i protagonisti della stagione 2021”.

Clément Novalak, che correrà con la vettura numero 5, si mostra felice della nuova avventura che lo aspetta:

“Sono felice di annunciare che quest’anno correrò sotto le insegne Trident. Sono onorato di poter entrare in un team così prestigioso, e spero di sfruttare quest’opportunità per raggiungere i miei obiettivi. L’esperienza con la squadra durante i test di fine 2020 è stata straordinaria, e mi sono sentito davvero a mio agio. Non vedo quindi l’ora di correre con i loro colori nel 2021.”

I team si preparano all’avvicinarsi di questa stagione 2021 e nei prossimi giorni le linee up si completeranno per dare vita allo schieramento definitivo. Per Trident manca infatti l’annuncio del terzo pilota che avverrà a breve.

Anna Mangione