Il campione di Formula Regional European Championship by Alpine 2022 (FRECA), Dino Beganovic, salirà di categoria nel 2023. È ufficiale infatti che lo svedese la prossima stagione gareggerà in FIA F3 con il team Prema.

Al quarto anno insieme, i risultati di Beganovic sono stati sempre più impressionanti tanto da essere diventato un pilota eccezionale e competente pronto per competere in FIA F3. La vittoria in FRECA ne è la conferma.

Rene Rosin, team principal di PREMA, ha rilasciato in una nota dopo l’annuncio odierno: “Lavoriamo con Dino fin dall’inizio della sua carriera e siamo felici di continuare a farlo anche nel 2023. Sarà una tappa fondamentale per il prosieguo della sua carriera. Siamo disposti a sostenere Dino per avere un impatto positivo fin dall’inizio e lavoreremo il più possibile durante i mesi invernali”.

Salire di categoria con lo stesso team per il giovane della Ferrari Driver Academy, può essere un vantaggio, un passo significativo come dichiarato dallo stesso pilota: “Sono estremamente felice di correre con PREMA, la mia squadra, nel Campionato FIA Formula 3 2023. PREMA ha una storia incredibile ed ha vinto almeno un campionato all’anno. Penso che sia sicuramente un passo nella giusta direzione per il mio futuro”.

Il 18enne nativo di Landeryd non farà il suo debutto alla guida di una monoposto della categoria che di fatto precede la FIA F2. Ricordiamo infatti la disputa dello scandinavo dei test post-stagionali che si sono tenuti a settembre presso il tracciato di Jerez della Frontera (Spagna).

Lo svedese si prepara ad una nuova sfida dopo aver primeggiato nella realtà continentale dopo la gara-1 del Mugello. Attendiamo ora di scoprire quali altri saranno i protagonisti di PREMA per un 2023 che si prospetta oltremodo interessante in tutti i campionati che portano al Mondiale di F1.

Anna Botton