Il giovanissimo Dennis Hauger, dopo aver effettuato i test post-stagionali con il team Prema, sarà ufficialmente l’alfiere della scuderia nel Campionato di FIA F3 2021. E’ notizia di qualche ora fa, quella, appunto, che lega il talento norvegese alla squadra veneta, che ha già ufficializzato in precedenza Arthur Leclerc, fratello più giovane di Charles.

Sarà la seconda esperienza nel Campionato di FIA F3 (che si prepara ad un format tutto nuovo ed a tappe extra-europee) per il pilota del vivaio Red Bull, che ha già affrontato questo 2020 nella serie, ottenendo un podio.

Dopo una carriera di rilievo nel karting, Dennis debutta nel 2018 in British F4. Nel 2019 arriva il successo con il titolo in F4 italiana ed il secondo posto in F4 ADAC. Quest’anno ha anche raccolto esperienze, podi e vittorie in F. Regional e Porsche Carrera Cup Scandinavia.

LE DICHIARAZIONI DI HAUGER

“Sono estremamente contento di unirmi a Prema nel 2021. Dopo aver trascorso del tempo insieme in inverno, mi sono sentito davvero a casa con loro. Lo spirito di squadra ed il duro lavoro che mettono in ogni singolo dettaglio è qualcosa che apprezzo molto”, ha dichiarato Hauger.

“Non vedo l’ora di tornare in Italia per lavorare e preparare la prossima stagione. Voglio ringraziare i miei sponsor e la mia famiglia per il sostegno, così come tutti i membri del team Prema per questa opportunità”, ha concluso il norvegese.

Giulia Scalerandi

