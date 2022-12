Dopo un brillante 2022, che lo ha visto trionfare tra i rookie in F. Regional, Leonardo Fornaroli ha scelto il giorno del suo diciottesimo compleanno per annunciare il passaggio in FIA F3 con il team Trident.

FORNAROLI ALL’ESORDIO IN F3

Arriva a sorpresa l’annuncio dei piani sportivi 2023 per il neo maggiorenne Fornaroli. Un percorso in continua crescita il suo, che lo vedrà ancora indossare la tuta del team Trident, dopo aver figurato benissimo all’esordio in F. Regional in questo 2022, grazie alla vittoria della classifica riservata agli esordienti e all’ottavo posto nella generale!

Il piacentino aveva già affrontato i test post-stagionali di settembre a Jerez con la scuderia lombarda, ottenendo ottimi riscontri e un bell’ottavo tempo finale. Il nostro portacolori completa così la line up di Trident per quanto concerne l’anno prossimo, andando ad affiancare i già annunciati Gabriel Bortoleto e Oliver Goethe (campione di EF Open 2022).

Il percorso in monoposto dell’azzurro comincia nel 2020, quando esordisce nella F4 italiana, comparendo anche in qualche appuntamento della serie tedesca. L’anno successivo vede ancora Leonardo nella categoria, dove festeggia il quinto posto finale grazie a una vittoria, 7 podi, 3 giri veloci e 2 pole position.

Fornaroli continua poi il proprio cammino debuttando in questa stagione in F. Regional, collezionando ancora soddisfazioni e il titolo fra gli esordienti nel campionato promosso da Alpine e ACI Sport.

LE DICHIARAZIONI DI FORNAROLI

“Sono felice di poter continuare il mio percorso con Trident Motorsport, dopo l’anno appena concluso, che è stato intenso e pieno di successi in F. Regional”, queste le prime parole di Fornaroli apparse sul comunicato rilasciato dal team. “Sono convinto che Trident sia il miglior posto per continuare a crescere ed imparare, e poter debuttare con loro rappresenta una grande opportunità per me”.

“Per questa ragione ci tengo in particolar modo a ringraziare Maurizio Salvadori e tutto il team per la fiducia e stima che mi hanno dimostrato. Volevo anche ringraziare la mia famiglia, il mio manager, il mio preparatore atletico e i miei sponsor per l’aiuto e il supporto che mi garantiscono sempre con grande dedizione”.

GLI ALTRI ANNUNCI

Negli ultimi giorni, il campionato cadetto è stato al centro di diversi annunci. Tra le ultime adesioni alla serie troviamo l’approdo dello spagnolo Mari Boya con il team olandese MP Motorsport. Il pupillo Williams Zak O’Sullivan, invece, cambia casacca, e nel 2023 difenderà i colori del team Prema.

Campos Racing sceglie invece di puntare sull’australiano Christian Mansell. Per quanto riguarda i team, invece, PHM Racing entrerà sia in F2 che F3. La compagine tedesca avvierà un’importante partnership con i cechi di Charouz, e il team prenderà il nome di PHM Racing by Charouz.

Giulia Scalerandi

