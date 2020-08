A pochi giorni dal round di Spa, la griglia di partenza di F3 cambia con la liberazione di alcuni sedili e l’occupazione di altri. Notizia dell’ultima ora, apparsa sul sito della serie, è quella dell’approdo di David Schumacher nel team di Trevor Carlin.

Dopo l’annuncio del divorzio tra il team Charouz Racing ed il talentuoso pilota tedesco, a causa dei scarsi risultati in pista, il figlio di Ralf cambia casacca, vestendo da questo weekend (ovvero quello di Spa-Francorchamps) fino alla fine della stagione (per i round di Monza dal 4 al 6 settembre e il Mugello dall’11 al 13 settembre) i colori del team britannico Carlin Buzz Racing, per tentare di ribaltare la situazione ed essere finalmente più competitivo.

Ricordiamo che Schumacher va a sostituire Ben Barnicoat e Leo Pulcini, che sostituivano Enaam Ahmed. Schumacher avrà il britannico Clement Novalak (campione di F3 britannica) e lo statunitense Cameron Das (proveniente dall’EuroFormula Open) come compagni di scuderia.

“Non ho ancora avuto la stagione che speravo fino ad ora – ha dichiarato David – Voglio ringraziare il team Charouz per tutti gli sforzi negli ultimi mesi e auguro loro tutto il meglio per il futuro.”

“Non devo l’ora di affrontare questa nuova sfida con Carlin e spingerò al massimo per ottenere buoni risultati in questo finale di stagione. Ringrazio i miei sponsor Trilux, Dekra, Ravenol e Top Marketing per il loro continuo supporto” ha infine dichiarato Schumacher.

GLI ALTRI SEDILI VUOTI

Come Schumacher, anche il britannico Max Fewtrell ha abbandonato il proprio team, Hitech GP. Dopo il successo in Formula Renault un paio di anni fa, il pilota inglese ha debuttato in F3 con i colori di ART GP ottenendo 2 podi e il decimo posto.

Quest’anno l’accordo con il team Hitech GP, che purtroppo per lui non ha dato i frutti sperati. Fewtrell sarà sostituito dal francese Pierre-Louis Chovet, che farà il proprio esordio questo weekend in Belgio. Il transalpino, proveniente dal campionato continentale di Formula Regional, affiancherà il duo Red Bull Junior Liam Lawson e Dennis Hauger.

Il francese ha così commentato: “Sono estremamente orgoglioso e contento di partecipare al prossimo round di F3 con Hitech GP, uno dei team più competitivi della serie. So che sarà una grande sfida, ma darò tutto per dare al team i risultati che si merita. Lavorerò duramente con Liam e Dennis, per assicurare buoni risultati.”

Ultimo posto da occupare è quello in casa Campos proprio questo weekend. Sophia Floersch infatti debutterà nel campionato europeo Le Mans Series. Chi sostuirà la tedesca al fianco di Alex Peroni e Alessio Deledda?

Intanto tutto è già pronto in quel di Spa: venerdì dalle ore 9.35 si scenderà in pista per le libere, poi nel pomeriggio le qualifiche. Infine sabato e domenica le due gare rispettivamente dalle ore 10.25 e 9.45.

Giulia Scalerandi