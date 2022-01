Prosegue a ritmo sostenuto la danza degli annunci delle line-up dei team di FIA F3 per la stagione ventura, con un mercato molto attivo. Dopo l’ufficialità dell’ingresso dell’italiano Francesco Pizzi con Charouz Racing System, è stato rivelato il futuro di tre giovani promettenti.

STANEK PROMOSSO IN TRIDENT, YEANY RECLUTATO DA CAMPOS

Il 17enne Roman Staněk passa al team Trident per il suo terzo anno in FIA F3. Il giovane pilota ceco, allora il più giovane della griglia, ha debuttato nel 2020 con Charouz Racing. Nel corso del 2021, invece, Staněk insieme al team Hitech GP ha ottenuto due piazzamenti a podio in Gara-2 a Budapest e in Gara-1 a Spa-Francorchamps.

Hunter Yeany si affaccia alla sua prima stagione di Formula 3 a tempo pieno, andando ad affiancare il rookie Josep María Martí nel team Campos Racing. Il 16 enne statunitense ha debuttato nella categoria cadetta insieme al team Charouz Racing System nel 2021 in occasione dei round di Spa-Francorchamps e Zandvoort.

Nel suo curriculum sportivo figurano anche gli impegni in Indy Pro 2000 e Formula Regional Americas, entrambi risalenti allo scorso anno. Tra le fila del team Velocity Racing Development, Yeany ha terminato nei primi dieci in otto occasioni in Indy Pro 2000 e ha concluso 12 gare su 13 della Formula Regional americana in zona punti.

VAN AMERSFOORT PUNTA SU VILLAGOMEZ

Rafael Villagómez passa in Van Amersfoort Racing per la sua seconda stagione nella serie, dopo l’anno di debutto nelle formule con HWA RaceLab in FIA F3. Il messicano non è tuttavia nuovo al team olandese, con cui ha disputato il campionato di Euroformula Open nel 2021, conquistando cinque podi e ottenendo l’ottavo posto finale con un totale di 135 punti.

Da quest’anno la Van Amersfoort Racing in Formula 3 sarà gestita dal suo ex manager, Tom Claessen, in qualità di team manager. La squadra ha precedentemente confermato l’arrivo del britannico Reece Ushijima, mentre si attende ancora il nome del terzo pilota.

Al momento la griglia di FIA F3 conta un totale di 14 sedili non ancora confermati, tra cui le intere line-up di Carlin e Jenzer Motorsport.

Beatrice Zamuner