Francesco Pizzi sarà al via del Campionato di FIA F3 con Charouz Racing System. Il pilota italiano infatti, dopo una stagione poco esaltante in Formula Regional, avrà l’occasione di riscattarsi nella terza formula del Circus con il team ceco.

L’ANNO DEL RISCATTO

Il campionato di FIA F3 vede quindi l’arrivo di un altro italiano nel suo schieramento di partenza: Francesco Pizzi. Il giovane romano avrà quindi l’opportunità di riscattarsi da una stagione in Formula Regional di certo non esaltante, nel quale è finito poche volte a punti ed ha concluso in ventesima posizione. Sebbene la sua stagione avrebbe potuto essere migliore non dimentichiamoci che Pizzi, nonostante i 17 anni, ha già nel suo palmares la vittoria del titolo F4 UAE ed il secondo posto in Italian F4 Championship, ed in questa stagione è stato comunque tra i più costanti.

Francesco Pizzi aveva avuto già la possibilità di provare una monoposto di FIA F3 nei test di Jerez dell’autunno 2020 con MP Motorsport, quindi non si tratterà di un esperienza totalmente nuova per lui. Sebbene il pilota romano non abbia partecipato ai test collettivi di fine 2021, avrà comunque la possibilità di presentarsi in Bahrain al volante della monoposto del team Charouz.

LE DICHIARAZIONI

“Ovviamente sono entusiasta di essermi legato al team Charouz Racing System”, ha dichiarato Francesco Pizzi. “Mi è piaciuto il lavoro che abbiamo svolto insieme negli ultimi giorni in fabbrica. Sarà una grande opportunità per me, perché questo team ha dimostrato di poter essere un’ottima base per un pilota al debutto. Intendo trarre il massimo da questa possibilità svolgendo il miglior lavoro possibile per il team”.

Antonín Charouz, Team Principal di Charouz Racing System, ha dichiarato: “Siamo fieri di aggiungere un altro pezzo fondamentale alla nostra line-up 2022. Francesco, con i suoi risultati passati, ha già mostrato un eccellente potenziale e siamo sicuri che potrà dare il massimo lavorando al fianco dei nostri ingegneri e meccanici per preparare le prime gare e per mostrare le sue doti in un campionato così competitivo. L’inizio della stagione si sta avvicinando rapidamente e il team sta già lavorando duramente per iniziare con il piede giusto e per costruire un’annata in linea con le nostre aspettative”.

Francesco Pizzi affiancherà quindi Laszlo Toth in Charouz Racing System per tutto il 2022 nel campionato di FIA F3, con il terzo pilota che invece verrà annunciato a breve dal team ceco.

Julian D’Agata