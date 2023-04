Si sono conclusi i due giorni di test a Imola della Formula 3, seconda tranche di prove dopo quelli svoltisi la scorsa settimana a Barcellona. A svettare al termine delle due giornate è stato il leader del campionato, Gabriel Bortoleto della Trident, davanti a Nikita Bedrin e Franco Colapinto.

La classifica

Il pilota brasiliano ha fatto registrare il suo giro più veloce in 1:30.312 nella mattinata di oggi. Un giro notevole, se consideriamo che il record della pista di Imola per le F3 era di 1:33.129 (ottenuto però nel corso della Feature Race dello scorso anno, poiché in qualifica pioveva). Bortoleto e la Trident si candidano quindi al ruolo di favoriti per il prossimo round, che si svolgerà proprio sul tracciato emiliano tra il 19 e il 21 maggio a contorno del GP dell’Emilia Romagna.

Alle spalle di Bortoleto si è piazzato Bedrin, più veloce nella giornata di ieri, con un 1:30.368: il pilota “di casa” (russo, ma con licenza italiana) si è dichiarato molto in sintonia con il circuito, tanto da considerarlo il suo preferito. Terzo è Franco Colapinto, con un 1:30.471 ottenuto nella mattinata di oggi, anche se nelle altre sessioni non è stato velocissimo.

Two more positive days of in-season #F3 testing completed ✅️ Ci vediamo presto, Imola 🇮🇹 📸: Formula Motorsport Ltd #F3Testing pic.twitter.com/aG3aRHVH5c — Gabriele Minì (@MiniGabriele) April 19, 2023

Per trovare il primo italiano dobbiamo scendere fino all’undicesimo posto, dove si è piazzato Gabriele Minì. Il siciliano, che ha chiuso a 492 millesimi dalla vetta, vede tra sé e Colapinto i vari Barnard (+0.215), Beganovic (+0.235), Marti (+0.284), Aron (+0.288), Saucy (+0.335), Browning (+0.454) e Collet (0.479), con quest’ultimo che chiude la top ten. Non benissimo neanche l’altro italiano, Fornaroli, solo sedicesimo a 7 decimi dal leader del campionato di F3.

Per quanto riguarda il numero di giri, stakanovista delle due giornate è stato Gregoire Saucy, che con la sua ART ha effettuato 166 giri, davanti a Frederick a 165 e a Tsolov e a Collet a 164. Non bene da questo punto di vista Hunter Yeany che, non avendo girato nella giornata di ieri, ha messo insieme solo 80 tornate.

Alfredo Cirelli