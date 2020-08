Lirim Zendeli domina Gara 1 a Spa-Francorchamps e conquista una splendida vittoria in Formula 3, la prima in carriera. Un’ottima partenza ha permesso all’alfiere Trident di mantenere la posizione dallo start fino alla bandiera a scacchi.

Sul podio insieme a lui troviamo Theo Pourchaire in seconda posizione e il compagno di squadra David Beckmann terzo, dopo una rimonta dalla quinta posizione in griglia.

Lirim Zendeli è stato perfetto sin dal via, quando si è difeso subito da Theo Pourchaire per poi prendere il largo negli ultimi passaggi. Alle sua spalle David Beckmann ha superato Logan Sargeant nelle battute iniziali. Il driver tedesco poi è entrato in lotta con Alexander Smolyar, avendo la meglio.

Smolyar, nel finale, si è difeso da Piastri, che ha disputato una gara priva di problemi tecnici, mettendo in scena da metà gara una rimonta che lo ha portato in quinta posizione. L’alfiere Prema è stato protagonista insieme a Lawson di un contatto al decimo giro. Lawson si è difeso in maniera aggressiva al Radillon e Piastri ha approfittato della foga del rivale per mettere la sua vettura davanti. Quest’ultimo ha poi ceduto la posizione per evitare ammonizioni. L’australiano arriva al traguardo in quinta posizione davanti a Vesti.

Mentre Zendeli portava al traguardo la sua vittoria e le prime posizioni venivano mantenute, Logan Sargeant perdeva posizioni a a causa di problemi tecnici al suo propulsore. Il driver Prema si è difeso anche dai suoi compagni di squadra giungendo ottavo dietro a un ottimo Olli Caldwell. Il driver Trident si difende e, con un paio di sorpassi importanti, conquista la seconda fila di domani.

La pole di Gara 2, invece, va a Richard Verschoor. L’olandese è stato autore di una gara un po’ anonima, perde posizioni e giunge decimo per partire domani dal palo dove troverà al suo fianco un Liam Lawson oggi un po’ in difficoltà.

Appuntamento domani mattina per Gara 2 alle ore 9.45 per un nuovo spettacolo offerto dalla FIA Formula 3.

Top ten Gara 1 :

1 Lirim Zendeli Trident 17 –

2 Théo Pourchaire ART Grand Prix

3 David Beckmann Trident

4 Alexander Smolyar ART Grand Prix

5 Oscar Piastri Prema Powerteam

6 Denmark Frederik Vesti Italy Prema Powerteam

7 Olli Caldwell Italy Trident

8 Logan Sargeant Italy Prema Powerteam

9 Liam Lawson United Kingdom Hitech Racing

10 Richard Verschoor Netherlands MP Motorsport

Anna Mangione