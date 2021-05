Dennis Hauger vince la sua prima gara in FIA F3, dominando gara-3 sul circuito di Barcellona. Il pilota norvegese ha mantenuto la pole position ottenuta venerdì non dando chance agli avversari di impensierirlo. In seconda posizione Jack Doohan, in rimonta dopo una partenza non perfetta, primo podio stagionale per Matteo Nannini, terzo.

PRIMO ACUTO DI HAUGER IN FIA F3: E’ DOMINIO IN GARA-3 A BARCELLONA

Il grande atteso Dennis Hauger ottiene la prima vittoria nella serie confermando la pole del venerdì. Un avvio non perfetto non gli ha negato la possibilità di vincere la corsa restando in testa per tutti e 22 i giri di gara. Un colpo importante per l’alfiere Prema che riesce a massimizzare il risultato nella gara che consegna più punti. La vittoria abbinata al giro più veloce consegnano anche la leadership di campionato al pilota dell’Academy Red Bull.

Seconda posizione per Jack Doohan; partito secondo ha dovuto rimontare dalla quarta posizione dopo un primo giro difficile. L’australiano ha mostrato un ritmo molto simile a quello del vincitore nel finale di gara. Secondo podio in carriera e primo stagionale per Matteo Nannini, un po’ in sofferenza con i propri pneumatici nel finale di gara ma autore comunque di una corsa solida che gli permette di conquistare punti importanti in vista campionato.

Conclude in quarta posizione Ollie Caldwell, ora a meno due dal compagno di team nella generale, quinto Victor Martins, autore di qualche sbavatura di troppo, cosa che gli è costato tempo prezioso al traguardo. Clement Novalak riesce nel finale a strappare la sesta posizione, davanti a Frederick Vesti, oggi un po’ in ombra.

Ottava posizione per Caio Collet, seguito da Logan Sargeant: in grossa difficoltà nel finale ha dovuto cedere diverse posizioni e concludere ai margini della zona punti. Decima posizione e ultimo punto conquistato per Roman Stanek.

FUORI DAI DIECI SCHUMACHER E LECLERC

Fuori dai punti David Schumacher, dodicesimo, davanti ad Artur Leclerc, che conclude senza punti il primo weekend di Barcellona. Weekend sfortunato per Lorenzo Colombo che chiude la gara doppiato dopo un pit obbligato causa foratura. La Formula 3 tornerà sul circuito di Le Castellet il prossimo 25 giugno.

🏁 TOP TEN 🏁 Our points-scorers from our third and final race of the weekend!#SpanishGP 🇪🇸 #F3 pic.twitter.com/lkj9Q0kjJA — Formula 3 (@FIAFormula3) May 9, 2021

Samuele Fassino