È Josep Maria Martì il vincitore della prima Sprint Race di F3 della stagione. A seguirlo Colapinto e Collet. Gare dai volti opposti per i due italiani in pista: Fornaroli ottavo in zona punti e Minì diciottesimo.

La gara

Josep Maria Martí ha ottenuto il successo nella sprint race di F3 in Bahrain. Lo spagnolo è riuscito a superare il poleman della gara Franco Colapinto al quattordicesimo giro sfruttando il DRS, e poi ha guidato in modo piuttosto confortevole verso la vittoria. Per il pilota Campos si tratta della prima vittoria in categoria. Dietro Martí e Colapinto, il pilota del Van Amersfoort Racing Caio Collet, si è classificato terzo.

La maggior parte della gara si è svolta dietro la safety car. La prima arriva nella fase iniziale, con Rafael Villagómez che va a muro dopo essere andato a contatto con Gabriel Bortoleto a causa di una sua manovra azzardata. Dopo la prima ripartenza, però, si sono verificati altri incidenti minori che hanno però causato un’ulteriore neutralizzazione e il ritiro anche di Browning, il quale era a ridosso della top 10. Entrambe le ripartenze sono risultate pericolose tanto da finire sotto investigazione. Il pilota della Williams Academy nelle due occasioni ha effettuato l’elastico a bassa velocità, compattando il gruppo tanto da generare appunto un susseguirsi di contatti e manovre azzardate.

Gara storta per il brasiliano del team Trident rimasto coinvolto nella bagarre con Villagomez. Bortoleto scala a metà gruppo e rimane successivamente coinvolto in un ulteriore contatto, ai danni di Frederick. Conclude la gara dodicesimo, nell’attesa di un’eventuale penalità.

Beganovic e Aron sono stati protagonisti di alcuni tra i più bei duelli della gara, con i piloti del team Prema che hanno avuto la meglio su Goethe e concludendo rispettivamente quarto, quinto e sesto. Per i primi due uno scambio di posizioni rispetto alla partenza. Settima posizione per Saucy, il quale ha rimontato ben 3 posizioni essendo partito decimo. Oltre a Goethe, l’altro pilota Trident che ha effettuato un’ottima gara d’esordio è stato Fornaroli. L’italiano ha concluso in ottava posizione, nonostante, grazie ad ottime difese, sia riuscito anche a salire al quinto posto.

Chiudono la top 10 Edgar e Montoya, con quest’ultimo che ha recuperato 4 posizioni ed è rimasto in lotta per il decimo posto fino all’ultimo giro con Barter.

Gara in salita non solo per i ritirati e Bortoleto. Diversi piloti hanno visto la corsa compromessa già dalla partenza. I due piloti del team PHM Racing, Wisnicki e Floersch, sono stati costretti a partire dalla pit lane a causa di irregolarità da parte del team. Hanno concluso in venticinquesima e ventiduesima posizione, con Sophia che ha guadagnato posizioni (sarebbe partita ventiquattresima). Anche Minì è stato protagonista di una rimonta: reduce da un’ottima qualifica che lo ha visto partire oggi dalla dodicesima posizione, stalla al via e si ritrova nelle ultime posizioni, concludendo poi diciottesimo. Domani sarà la sua occasione: partendo dalla pole, potrebbe portare a casa i primi punti e probabilmente la prima vittoria in categoria.

Gli italiani

I nostri portacolori hanno dunque vissuto due gare opposte andando contro ogni pronostico. Se ad avere la meglio avrebbe dovuto essere Minì, ecco che invece i punti li conquista Fornaroli. Il piacentino ha condotto una gara regolare, lottando a lungo per i vertici della classifica e chiudendo con un ottimo ottavo posto. Nella Feature Race di domani, entrambi avranno la possibilità di mettere ulteriore fieno in cascina facendo segnare punti importanti.

Anche i team italiani portano a casa nel complesso una gara positiva: Trident e Prema, infatti, hanno chiuso entrambe con due piloti in top 10.

Ordine di arrivo

Nell’attesa di eventuali penalità per le investigazioni, ecco l’ordine d’arrivo della prima sprint race della stagione di F3:

Appuntamento a domani ore 9:50 con la Feature Race, con Minì che tenterà l’assalto al massimo bottino partendo dalla prima posizione e gli altri che cercheranno di riscattarsi.

Anna Botton