Le qualifiche della nuova stagione di F3, scattata in Bahrain, consegnano a Gabriele Minì la prima pole position del campionato. Lo seguono Gabriele Bortoleto e Gregoire Saucy. Sorride l’Italia con l’ottimo posizionamento dei piloti Trident e Prema.

Resoconto

La prima qualifica di F3 ha confermato l’altissimo livello della griglia in questa stagione. Si alza l’asticella e i piloti si mostrano pronti all’appuntamento. Le prime tre posizioni restano confermate nel corso della giornata. I debuttanti Minì e Bortoleto sono i più veloci in pista, a posizioni invertite rispetto alle prove libere. Se nella mattinata il più veloce era stato il brasiliano, l’italiano porta a casa la prima pole position della stagione, registrando a pochi minuti dalla fine il tempo di 1:47.055. In terza posizione Gregoire Saucy, uno dei favoriti al titolo, davanti a Oliver Goethe. Quest’ultimo però dovrà attendere l’esito di un’investigazione per conoscere la sua posizione effettiva.

Quinta posizione raggiunta a fine sessione dal pilota del team Campos, Hugh Barter. Kaylen Frederick è sesto davanti a Leonardo Fornaroli, per un totale di tre piloti Trident nella top 10. Stesso discorso per Prema Racing, con Dino Beganovic che guida il trio davanti a Paul Aron e Zak O’Sullivan, che completa la top 10.

Ancora una volta i track limits sono stati determinanti per l’esito della qualifica. Barnard, infatti, si è qualificato in ultima posizione vedendo i suoi tempi annullati. Nel corso della sessione, inoltre, Martì aveva registrato il miglior tempo momentaneo, immediatamente cancellato per scivolare in dodicesima posizione e partire davanti in Sprint Race.

Se lo scorso anno era stato il poleman, quest’anno la qualifica di Franco Colapinto è stata deludente. Tredicesima posizione per lui e stagione che inizia in salita, alla ricerca di una rimonta in entrambe le gare.

Dopo una prima parte di sessione posizionata intorno alla metà della classifica, Sophia Floersch chiude con il ventiquattresimo tempo.

L’Italia sorride

Ci si augurava il ritorno di un italiano a lottare per le prime posizioni e quel momento è arrivato. Gabriele Minì si è dimostrato competitivo già nei test e in questa prima giornata ha dimostrato di essere sì un debuttante, ma pronto per lottare per il titolo. Ovviamente è solo la prima qualifica della stagione, ma il palermitano inizia a gettare le basi per un buon anno e ad aggiudicarsi i primi due punti. Ottima qualifica anche per Leonardo Fornaroli, che ha registrato il settimo tempo in linea con l’andamento della mattina nelle prove libere.

Team Italiani, come abbiamo visto, competitivi. Sia Trident che Prema posizionano tutti i piloti in top 10, con il primo momentaneamente come team favorito.

Lista dei tempi

Ecco la lista dei tempi relativa alla prima qualifica di stagione di F3 in Bahrain, ancora provvisoria a causa delle investigazioni in corso.

Chi si aggiudicherà la prima vittoria in stagione? Per scoprirlo, appuntamento a domani con la sprint race dalle ore 10:15 (ora italiana).

Anna Botton