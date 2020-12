Arthur Leclerc debutterà nel 2021 in FIA F3 e lo farà con il team Prema. Lo ha annunciato questa mattina lo stesso pilota sui propri social, allegando una foto che lo ritrae intento ad allacciarsi il casco.

Un matrimonio che prosegue, quello tra il fratello più giovane di Charles e la squadra veneta, dopo il secondo posto di questo 2020 in Formula Regional, maturato grazie alle sei vittorie e agli otto podi. Ricordiamo che Arthur ha cominciato la sua carriera in monoposto dalla F4 francese nel 2018 e nel 2019 ha invece ottenuto il terzo posto in F4 ADAC.

A margine dell’annuncio Arthur Leclerc commenta così: “Sono molto felice di annunciare che correrò in FIA F3 con il team Prema il prossimo anno. Ho un po’ di esperienza con questo team in quanto è il mio secondo anno con loro e per questo ho stabilito uno speciale rapporto.”

Il giovanissimo monegasco, già pilota della FDA (Ferrari Driver Academy), aggiunge: “Sarà una nuova sfida, completamente diversa, con molti più piloti in griglia ed un format che sembra molto interessante. Non vedo l’ora di cominciare la stagione!”

Giulia Scalerandi