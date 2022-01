Altri due rookies entrano a far parte del roster F2, si tratta dei giovani Frederick Vesti e Amaury Cordeel. Il pilota danese resta con il team ART Grand Prix ma compie il salto di categoria dopo due stagioni in Formula 3, destino simile per Cordeel, che completa la lineup del team Van Amersfoort.

Frederick Vesti completa la lineup F2 di ART Grand Prix

ART Grand Prix propone per la stagione 2022 un’accoppiata pronta a regalare sorprese. Se da un lato Theo Pouchaire offre garanzie, Frederick Vesti cerca la definitiva consacrazione dopo due anni in Formula 3 da protagonista. Vincitore del campionato Formula Regional 2019, nel biennio successivo il membro del Junior Team Mercedes si è dimostrato veloce ma senza la costanza necessaria per giocarsi il titolo. Nel team francese sostituisce Christian Lundgaard, diretto in Indycar.

“Passare in Formula 2 con ART Grand Prix è un grande passo per me”, dichiara Vesti. “Dopo aver lavorato duramente in Formula 3 è importante per me continuare i progressi in F2. Dovrò concentrarmi sul comprendere i piccoli dettagli dellta categoria, per raggiungere il massimo risultato già nel 2022. I test ad Abu Dhabi sono stati molto positivi e non vedo l’ora di scendere in macchina in Bahrain. Ringrazio ART Grand Prix per questa grande opportunità”.

Van Amersfoort scommette su Amaury Cordeel

Avrà molto da dimostrare Amaury Cordeel, pronto a salire di categoria dopo una stagione tutt’altro che positiva in Formula 3. Il pilota belga non è stato infatti capace di raccogliere nemmeno un piazzamento in top ten durante l’intero campionato, pur mostrando qualche segno di miglioramento nei round finali. Per Van Amersfoort una coppia tutta da scoprire, sperando di non vedere il team ripercorrere le orme di HWA, squadra dalla quale è stato ereditato lo slot nella serie.

“E’ davvero entusiasmante per me compiere questo passo verso la Formula 1. Ho avuto modo di conoscere la vettura durante i test post-stagionali e posso dire di esserne rimasto impressionato!”, le parole del 19enne belga. “Sono consapevole che avrò molto da imparare il prossimo anno, tuttavia essere in Van Amersfoort mi da grande fiducia. Sono grato della fiducia che hanno riposto in me, non vedo l’ora di debuttare.”

