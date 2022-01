Prosegue a pieno ritmo il mercato piloti in vista del prossimo campionato FIA F2. Questa volta è toccato a Hitech GP e Van Amersfoort annunciare uno dei loro piloti. Marcus Armstrong, dopo le stagioni in ART GP e DAMS, si unisce al team Hitech Grand Prix con l’obiettivo di compiere il definitivo salto di qualità. Il debuttante team Van Amersfoort ha invece deciso di puntare su Jake Hughes per la sua prima stagione nella categoria.

Fresco di addio alla Ferrari Driver Academy, Marcus Armstrong si unisce a Hitech Grand Prix per la stagione 2022 di Formula 2. Il pilota neozelandese ha ottenuto la sua prima vittoria nella serie sul finire del campionato scorso, non andando però oltre alla 13esima posizione assoluta. Armstrong andrà a sostituire il connazionale Liam Lawson, mentre al suo fianco è stato confermato l’estone Juri Vips.

Race winner @MarcusArmstrng will join Hitech in @Formula2 this year, pairing up with Red Bull junior Juri Vips in the team’s third season.

BREAKING 🚨 Hitech confirm Marcus Armstrong for the 2022 FIA Formula 2 Championship

“Sono entusiasta di unirmi a Hitech per questa stagione di Formula 2”, le parole dell’ex-FDA. “Ho conosciuto Hitech sin dai primi giorni essendo stato il team principal Oliver Oakes a portarmi in Europa qualche anno fa. Da quel momento è diventata un riferimento in Formula 2 e Formula 3. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare e dare tutto ciò che ho.”

Annunci anche in casa Van Amersfoort, storico team della ex-Formula 3 europea, quest’anno al debutto sia in Formula 2 che in Formula 3. Il primo pilota a essere annunciato è Jake Hughes, protagonista in alcuni round del campionato 2021 con HWA Racelab. “Già dai test post-Abu Dhabi mi è parsa chiara la determinazione del team VAR. Abbiamo le stesse ambizioni e sono sicuro di trovare un ambiente piacevole in cui lavorare. Li ringrazio per la fiducia, non vedo l’ora di iniziare!”

🚨F2 DRIVER ANNOUNCEMENT!🚨 We are excited to make our first FIA F2 driver announcement: Jake Hughes will join us for the 2022 FIA F2 Championship!

