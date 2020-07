Callum Ilott conquista pole position e i primi quattro punti del weekend della manche ungherese della FIA F2. Il pilota FDA ha preceduto Luca Ghiotto in una sessione contraddistinta dalla pista bagnata. A conferma di un’ottima prestazione del team UNI-Virtuosi Guanyu Zhou si è piazzato in terza posizione, mentre Mick Schumacher scatterà dalla quinta piazza.

La pioggia esalta le qualità di Callum Ilott che fa sua la pole position del terzo round della FIA F2

Se nella sessione di prove libere i piloti avevano ridotto al minimo l’attività causa condizioni intermedie, la pioggia battente ha messo a dura prova il roster nella sessione di qualifica. E’ stato Callum Ilott (UNI-Virtuosi) ad avere la meglio su Luca Ghiotto (Hitech GP) in una sessione spezzata da due bandiere rosse. Dopo un difficile inizio di qualifica, Guanyu Zhou (UNI-Virtuosi) è risalito fino alla terza posizione, precedendo Dan Ticktum (DAMS), sorpresa di giornata. Buona posizione di partenza anche per Mick Schumacher (Prema), che in gara-1 domani avrà la chance di aprire la terza fila dello schieramento.

Il grande protagonista dell’ultimo GP di Stiria Christian Lundgaard (ART GP) è sesto, precedendo il suo compagno di team, nonché altro pilota FDA, Marcus Armstrong. Dall’ottava posizione prenderà il via la Campos Racing pilotata da Jack Aitken, mentre la top ten è chiusa da Sean Gelael (DAMS) e Giuliano Alesi (BWT HWA). Aspetta una gara in salita il leader del campionato Robert Shwartzman (Prema), che domani sarà costretto a scattare dall’undicesima posizione.

Difficoltà anche per il team protagonista della scorsa qualifica. Il duo Carlin formato da Yuki Tsunoda e Jehan Daruvala partirà rispettivamente dalla quattordicesima e dalla quindicesima posizione. L’ultima fila è riservata a un deludentissimo Nobuharu Matsushita (MP Motorsport) staccato di oltre cinque secondi dal poleman e Guillerme Samaia (Campos Racing) senza tempo dopo aver perso la vettura nel suo primo giro lanciato. Domani il via di gara-1 è confermato per le 16:45.

Samuele Fassino