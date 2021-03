Christian Lundgaard termina al comando la seconda delle tre giornate di test pre-stagionali in Bahrain della FIA F2 2021. Il danese è risultato il più veloce grazie a un tempo stampato nel turno della mattina, quando molti piloti si sono concentrati su brevi simulazioni di qualifica. A Dan Ticktum la sessione pomeridiana, con un crono che lo posiziona quarto assoluto di giornata.

Lundgaard precede Viscaal nella seconda giornata di test FIA F2 in Bahrain

Uno degli attesi protagonisti della stagione 2021 piazza la zampata nel secondo giorno di test a Sakhir. Christian Lundgaard posiziona la sua ART GP al primo posto segnando un 1:41.697, tempo non lontano dalla pole 2020. In seconda posizione, un po’ a sorpresa, troviamo il rookie Ben Viscaal, sembrato subito a suo agio a bordo di una vettura del team Trident. Solo 10 millesimi più lontano Marcus Armstrong, quest’anno passato in DAMS. Tutti e tre i migliori riferimenti di giornata sono stati segnati in mattinata.

Al quarto posto il leader del turno del pomeriggio, Dan Ticktum, risultato il più veloce anche nella sessione mattutina di ieri. Il pilota Carlin ha rifilato un distacco di quasi mezzo secondo al compagno di team Daruvala, autore anch’egli di una simulazione di qualifica sul finale del turno. Stampando un 1:42.256 in mattinata, Liam Lawson esce dalla seconda giornata di test con il quinto crono assoluto, appena davanti alla Prema di Robert Shwartzman.

In settima posizione la Hitech GP di Juri Vips, seguito da Theo Pourchaire e Roy Nissany. A chiudere la top ten combinata la Prema di Oscar Piastri. Qualche problema tecnico ha rallentato il lavoro dei nostri due connazionali Matteo Nannini e Alessio Deledda, che chiudono la giornata nelle ultime due posizioni. Le due sessioni odierne sono state caratterizzate da diverse bandiere rosse (tre nel pomeriggio) che hanno costretto team e pilotia lavorare a singhiozzo.

DOMANI ULTIMO ATTO PRIMA DELL’INIZIO DELLA STAGIONE

Domani vedremo con grande probabilità tutti i piloti sfidarsi con bassi quantitativi di carburante e tentare la prova del nove, la simulazione di qualifica. Sarà l’ultima occasione per trovare il giusto feeling con la propria vettura in vista del primo round della stagione, che avrà luogo proprio sul circuito di Sakhir.

Samuele Fassino