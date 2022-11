Conclusa anche la terza giornata, i test post-season di FIA F2 ad Abu Dhabi segnano di fatto la chiusura della stagione 2022 della categoria cadetta. A svettare nell’ultimo giorno di prove ci ha pensato il fresco campione della Formula 3 Victor Martins, autore non solo del giro più veloce di giornata, ma anche di tutti i test.

MARTINS COMANDA, DOOHAN E POUCHAIRE INSEGUONO

Ottima prestazione da parte del pilota francese, che ha chiuso con un tempo di 1:35.908. Il miglior passaggio è stato fatto segnare nel corso della sessione mattutina, comandata per grande parte del tempo da Martins. Il portacolori ART GP, infatti, si è portato subito al comando del turno con 1:36.372, per poi migliorarsi successivamente.

I migliori tempi cronometrati sono stati realizzati nel corso della mattinata, con ben quattro piloti scesi al di sotto di 1:36. Secondo posto per Jack Doohan, autore della migliore prestazione del day-2. Il pilota australiano si è fermato a 27 millesimi dal primo classificato, mentre alle sue spalle si è piazzato Théo Pourchaire, che ha concluso il suo miglior giro in 1:36.968. Di soli 10 millesimi più lento invece Roy Nissany, ultimo dei piloti al di sotto del muro di 1:36.

Quinto tempo per Arthur Leclerc, fratello minore di Charles. Il monegasco ha fatto segnare un tempo di 1:36.014, risultando più veloce di Kush Maini per soli 27 millesimi di secondo. Il pilota indiano si è imposto invece nel corso della sessione pomeridiana, in cui i tempi si sono però alzati notevolmente. L’unico a migliorarsi rispetto al turno mattutino è stato Rafael Villagomez, seppur di pochissimo.

Settimo tempo cronometrato invece per Enzo Fittipaldi, davanti a Isack Hadjar e Jehan Daruvala. Questi ultimi due piloti hanno realizzato esattamente lo stesso tempo (1:36.207) ma il francese lo ha ottenuto prima dell’indiano, risultando ottavo nella classifica di giornata. In top ten anche Amaury Cordeel con un tempo di 1:36.296.

Vanno così in archivio anche i test FIA F2 di Abu Dhabi, in attesa di scoprire le line-up complete per la prossima stagione.

Carlo Luciani