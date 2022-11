E’ Jack Doohan a chiudere al comando la seconda giornata di test post-stagionali FIA F2 ad Abu Dhabi, unico pilota a scendere sotto l’1:36. L’australiano ha preceduto di oltre due decimi Jehan Daruvala e Ayumu Iwasa. Kush Maini, a sorpresa. sesto assoluto e primo tra i rookies.

Doohan scende sotto l’1:36 e chiude in testa la giornata di test F2

Si conclude anche la seconda giornata di test post-season ad Abu Dhabi. Nel combinato delle due sessioni odierne, è stato Jack Doohan a stampare un tempo di 1:35.990 (ottenuto in mattinata) e assicurarsi il miglior tempo di giornata. Un crono tre decimi più veloce della pole position assegnata sabato ma su un tracciato che ha subito una forte evoluzione dopo l’intensa attività di Formula 1 e Formula 2.

In seconda posizione troviamo Jehan Daruvala che passato al team MP Motorsport si mette in evidenza chiudendo la giornata con un promettente 1:36.160, solo cinque millesimi più veloce di Ayumu Iwasa, che lo segue a ruota. Fresco di conferma in Campos Racing, Ralph Boschung chiude la giornata in quarta posizione, davanti a Enzo Fittipaldi su Carlin.

Maini primo tra i rookies

Tutti i tempi di riferimento sono stati segnati nel turno mattutino mentre al pomeriggio l’intero roster si è dedicato a simulazioni di gara con alto quantitativo di carburante. Sorprende in sesta posizione Kush Maini, primo dei rookie di giornata, a precedere Roy Nissany e Theo Pourchaire. In nona posizione si classifica Dennis Hauger, neo pilota MP Motorsport, davanti a Frederick Vesti, unico pilota nei primi dieci ad aver ritoccato il proprio miglior tempo nel pomeriggio.

Appena fuori dalla top ten Victor Martins che precede Clement Novalak e Zane Maloney. Oliver Bearman, dopo una mattinata a rilento, si è classificato terzo nel pomeriggio e quattordicesimo di giornata. Lo seguono Richard Verschoor e Arthur Leclerc. Classifica come sempre estremamente raccolta in Formula 2 con diciotto piloti racchiusi in meno di nove decimi di secondo. Domani si chiude la tre-giorni di test.

Classifica sessione pomeridiana

Samuele Fassino