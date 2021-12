Ancora una giornata positiva per Felipe Drugovich, che si impone nella seconda giornata di test di FIA F2 ad Abu Dhabi. Il pilota brasiliano è risultato infatti il più veloce del giorno dopo aver brillato già nel corso del Day 1, quando si è piazzato al secondo posto nella classifica dei tempi.

DRUGOVICH AL TOP, SORPRENDE DOOHAN

Dominio di Drugovich al mattino con un tempo di 1:35.614, tempo più veloce di questi test fino a queso momento. Ben 4 decimi rifilati al secondo classificato Jack Doohan, che ha totalizzato 34 giri nella sessione mattutina, fermando il cronometro in 1:36.079. Fin qui ottima prestazione per il figlio del pentacampione del motomondiale Mick, rookie nella prossima stagione di Formula 2.

I primi due piloti hanno ottenuto la loro miglior prestazione nel turno del mattino, mentre il terzo classificato di giornata, Logan Sargeant, ha strappato il suo giro più veloce al pomeriggio. Lo statunitense è risultato inoltre il più veloce del pomeriggio.

A seguire Jehan Daruvala, che si conferma veloce come nella prima giornata, girando nello stesso decimo sia al mattino che al pomeriggio. Buona prestazione anche per Theo Pourchaire, quarto in mattinata ma quinto assoluto al termine della giornata. Subito dietro Liam Lawson e Juri Vips, che hanno ottenuto le loro migliori prestazioni al mattino, davanti a Marcus Armstrong e Dennis Hauger, più veloci invece nel pomeriggio.

Buon settimo tempo in mattinata per Jack Hughes, sulla monoposto del team Van Amersfoort, che ha annunciato la propria partecipazione al campionato 2022 di Formula 2. In top ten al mattino anche Ralph Boschung, Roy Nissany e Hauger.

Da sottolineare invece il buon settimo tempo nel corso della sessione pomeridiana di Juan Manuel Correa, tornato al volante di una Formula 2 dopo il brutto incidente di Spa nel 2019 costato la vita ad Anthoine Hubert.

Domani l’ultima giornata di test post season, in attesa della prossima stagione.

QUI I RISULTATI COMPLETI DI GIORNATA

Carlo Luciani

