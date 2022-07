Frederick Vesti conferma il suo stato di forma ottenendo la pole position valida per la Feature Race austriaca dello Spielberg. I distacchi risicati hanno reso particolarmente emozionante il turno di qualifica odierno: Juri Vips manca per pochi millesimi la sua terza pole stagionale, più in difficoltà Drugovich e Pourchaire.

Vesti centra la prima pole in Formula allo Spielberg

Frederick Vesti riesce a negare la terza pole position stagionale a Juri Vips precedendo il rivale per soli 35 millesimi. Il tempo di 1:14.123 vale la prima partenza al palo al pilota danese nella gara che conta di più nel weekend. ART Grand Prix sfiora la doppia pole position con Pourchaire nono, quindi secondo nella Sprint di domani, graziato solo dalle numerose cancellazioni di tempo causa track limits.

Sarà Logan Sargeant ad aprire la seconda fila della Feature Race grazie al terzo tempo ottenuto in qualifica. Il pilota statunitense ha pagato un distacco poco superiore al decimo di secondo dalla pole position. Ayumu Iwasa lo affiancherà scattando dalla quarta casella. Felipe Drugovich, leader di campionato, è quinto appena davanti a Jack Doohan. Tra la quarta e la sesta posizione i piloti sono divisi da appena 11 millesimi.

La grande sorpresa di questo turno di qualifica è Amaury Coordel, settimo dopo esser rientrato dalla squalifica causa superamento dei punti patente. Brilla il pilota Van Amersfoort, mai così in alto nemmeno in Formula 3, precedendo anche il compagno di team Jack Hughes, solo diciannovesimo. Anche in questo caso i track limits hanno condizionato il risultato. Torna a vedersi nella top ten la Trident di Richard Verschoor, ottavo, davanti a Pourchaire e Armstrong che formeranno la prima fila della sprint race di domani.

Prema in difficoltà

Disastro Prema Racing: Jehan Daruvala è undicesimo, peggio di lui il talentino norvegese Dennis Hauger, quindicesimo. Non sorride nemmeno Liam Lawson che vede cancellato il suo miglior crono e sarà costretto a prendere il via di entrambe le gare dalla quattordicesima casella. Da segnalare il rientro nella categoria del 31enne Roberto Mehri, in sostituzione dell’infortunato Ralph Boschung, ancora fermato da dolori alla schiena. Ventunesimo tempo per l’esperto pilota spagnolo.

Samuele Fassino