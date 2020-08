La seconda gara del week-end di Formula 2 a Spa Francorchamps ha regalato un dominio da parte del team Prema, con Robert Shwartzman che ha preceduto sotto la bandiera a scacchi il compagno Mick Schumacher. Grazie anche al contemporaneo ritiro di Ilott (estromesso dopo un tamponamento subito da parte di Tsunoda) il russo torna in vetta alla classifica assoluta, mentre anche il tedesco si mantiene in corsa. Buona la prova di Luca Ghiotto giunto quinto, mentre il poleman Roy Nissany è finito a muro nelle prime fasi dopo un contatto con Ticktum.

LA CRONACA: SUBITO OUT NISSANY

Al via del giro di formazione rimane fermo in griglia Juri Vips, la cui vettura viene quindi spinta in pit-lane. Allo spegnimento dei semafori parte male Zhou dalla prima fila, mentre Ticktum sorprende Nissany all’esterno della Source e si porta al comando. L’israeliano sfrutta la scia del rivale sul rettifilo del Kemmel e si porta davanti, ma Ticktum gli restituisce il favore poche curve dopo, con Shwartzman in terza piazza che prova ad approfittarne. A Les Combes Tsunoda finisce per tamponare in modo maldestro Ilott, spedendo il leader del campionato in testacoda ed estromettendolo dalla gara. Interviene la Safety Car che neutralizza la corsa per qualche giro.

Al restart, Ticktum e Nissany si giocano la testa in fondo al Kemmel: tra le due vetture c’è un primo leggero contatto, con il pilota DAMS che finisce sul cordolo ed urta la Trident dell’israeliano, il quale finisce violentemente contro le barriere. Ad approfittare è Shwartzman che si porta in testa, mentre la SC entra nuovamente in pista. Si riparte con un grosso rischio per Ghiotto al Raidillon, il quale riesce ad evitare il peggio dovendo cedere però la sesta piazza a Schumacher.

SHWARTZMAN IN CARROZZA

Shwartzman davanti accumula un buon gap, con Ticktum che deve tenere a bada Deletraz, Zhou e un arrembante Schumacher. Il tedesco nell’arco di poche curve si porta in terza piazza, mentre Aitken mette a segno un bell’attacco nei confronti di Ghiotto. Armstrong è costretto ad alzare bandiera bianca, mentre Shwartzman porta a 9″ il vantaggio sugli inseguitori. Schumacher sfrutta un bloccaggio di Ticktum per attaccare il rivale e lanciarsi all’inseguimento del compagno di squadra.

Aitken viene punito con uno stop and go di 10″ per errato posizionamento nella casella in griglia, mentre anche Zhou riesce a sbarazzarsi di un Ticktum in evidente difficoltà. Dopo una breve VSC per un contatto tra Daruvala e Sato, il duo Hitech ha la meglio su Ticktum, portandosi alle spalle della zona podio.

Shwartzman conquista agevolmente la gara con Schumacher che completa la doppietta Prema, mentre Zhou si assicura il terzo gradino del podio davanti a Mazepin e Ghiotto. A completare la top ten Deletraz, Lundgaard, Markelov, Tsunoda e Ticktum.

La Formula 2 tornerà in pista tra meno di una settimana sul circuito di Monza, in un finale di stagione che promette grande equilibrio e scintille in vista del rush finale.

Marco Privitera