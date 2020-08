Il vincitore della gara di oggi di FIA F2 a Spa è Yuki Tsunoda. A passare per primo sul traguardo è però stato Nikita Mazepin, reo di aver costretto Tsunoda a mettere le ruote fuori pista e per questo penalizzato di 5 secondi, consegnando la vittoria nelle mani del nipponico, che centra la seconda vittoria.

Una grande lotta fra i due protagonisti ha infiammato la parte finale di gara, che ha premiato il giapponese. Terzo Schumacher, mentre Luca Ghiotto ha terminato nono.

Da segnalare i tanti problemi con gli stint da parte dei piloti e la Virtual Safety Car che ha congelato la corsa nelle prime fasi a causa di un contatto fra il duo MP Motorsport, che ha eliminato dalla scena Nobuharu Matsushita.

La gara

Alla partenza parte molto bene Tsunoda, che viene affiancato subito da Matsushita: quest’ultimo deve poi difendersi da Mazepin, che poco dopo supera l’avversario grazie al DRS.

Grande partenza anche da parte di Louis Deletraz, scattato dall’ottava casella e subito quinto. Alcune tornate ed ecco che Jehan Daruvala rompe l’ala anteriore, mentre là davanti Tsunoda si impone con un ritmo martellante e fa suo il giro più veloce. Lotta per la top 10 e più volte scambio di posizioni tra Callum Ilott e Luca Ghiotto.

Anche Schumacher si sbarazza di Matsushita, il quale si vede superare anche da Deletraz, Robert Shwartzman e Guan Yu Zhou, mentre Mazepin segna il giro più rapido. Un’altra lotta in pista: questa volta tra il duo MP con Drugovich e Matsushita.

Drugovich rovina l’ala anteriore e rientra ai box per cambiarla e Matsushita esce di pista e va a sbattere a causa della rottura di una gomma: il nipponico è fuori dai giochi e la VSC congela la corsa. Alla bandiera verde Zhou supera Shwartzman, intanto Luca Ghiotto entra in pit lane per il cambio gomme per primo.

Cominciano poi i rientri per quasi tutti, mentre la corsa continua per coloro che intendono aspettare. Dei pit- stop che portano alcuni problemi e ritardi per alcuni: il leader virtuale è Zhou, che si trova davanti a Ticktum, il quale non ha ancora effettuato il pit- stop.

Anche gli ultimi rientrano in corsia box, mentre Zhou torna in pista sesto, ma si fa superare da Ghiotto, Piquet e Ticktum. Mazepin è ora il leader della gara: comincia l’ultima parte della corsa con Tsunoda alle spalle del russo, poi Schumacher.

Lotta tra Ghiotto e il duo Uni Virtuosi, ma lo spettacolo è davanti con Tsunoda che affianca Mazepin, il quale rimane in testa. Zhou scavalca Ghiotto al Bus Stop, intanto la lotta per la leadership continua con Tsunoda sempre incollato al pilota russo.

Più indietro Roy Nissany supera Ghiotto, ma ecco che a un giro dal termine si deve ancora decidere chi porterà a casa il successo fra Tsunoda e Mazepin!

A pochi metri dalla fine i due sono affiancati, ma è Mazepin che passa per primo sul traguardo, salvo poi essere penalizzato di 5 secondi e conquistare la piazza d’onore, davanti ad uno strepitoso Tsunoda che va a vincere la seconda gara della stagione. Terzo Mick Schumacher. Quinto Shwartzman che chiude con il giro più veloce, mentre Ghiotto termina nono.

Appuntamento a domani mattina con la Sprint Race dalle 11.10.

POS Number / Driver and Team LAPS TIME GAP INT. KPH BEST LAP 1 7 Y. Tsunoda Carlin 25 53:42.538 – – 195.471 2:02.575 12 2 24 N. Mazepin Hitech Grand Prix 25 53:46.968 4.430 – 195.202 2:02.425 12 3 20 M. Schumacher PREMA Racing 25 53:48.177 5.639 1.209 195.129 2:02.660 13 4 11 L. Delétraz Charouz Racing System 25 53:52.919 10.381 4.742 194.843 2:02.788 13 5 21 R. Shwartzman PREMA Racing 25 53:56.133 13.595 3.214 194.650 2:01.092 12 6 2 D. Ticktum DAMS 25 53:58.756 16.218 2.623 194.492 2:01.865 16 7 3 G. Zhou UNI-Virtuosi 25 53:58.991 16.453 0.235 194.478 2:03.813 24 8 22 R. Nissany Trident 25 54:03.330 20.792 4.339 194.218 2:02.012 19 9 25 L. Ghiotto Hitech Grand Prix 25 54:06.760 24.222 3.430 194.012 2:03.660 11 10 4 C. Ilott UNI-Virtuosi 25 54:08.346 25.808 1.586 193.918 2:02.115 16 11 1 J. Vips DAMS 25 54:11.415 28.877 3.069 193.735 2:01.506 15 12 12 P. Piquet Charouz Racing System 25 54:12.314 29.776 0.899 193.681 2:01.884 16 13 5 M. Armstrong ART Grand Prix 25 54:18.952 36.414 6.638 193.287 2:02.198 16 14 9 J. Aitken Campos Racing 25 54:19.151 36.613 0.199 193.275 2:02.951 18 15 23 M. Sato Trident 25 54:21.480 38.942 2.329 193.137 2:03.292 13 16 16 A. Markelov BWT HWA RACELAB 25 54:26.796 44.258 5.316 192.823 2:02.284 14 17 6 C. Lundgaard ART Grand Prix 25 54:28.589 46.051 1.793 192.717 2:03.003 18 18 17 G. Alesi BWT HWA RACELAB 25 54:29.583 47.045 0.994 192.658 2:02.596 15 19 8 J. Daruvala Carlin 25 55:15.332 92.794 45.749 190.000 2:01.537 17 20 15 F. Drugovich MP Motorsport 25 55:53.255 130.717 37.923 187.851 2:03.694 2

Giulia Scalerandi