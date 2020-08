Artefice di un giro perfetto, Yuki Tsunoda è il poleman a Spa, mentre il leader di campionato Ilott, con una qualifica deludente, scatterà solamente dalla dodicesima posizione. E’ stata una qualifica combattuta fino all’ultimo per definire la griglia di partenza di Gara 1 sul circuito delle Ardenne per la serie cadetta.

Il giapponese Yuki Tsunoda, alla sua seconda pole stagionale in Formula 2 grazie al crono di 1’57’’593, si impone per solo 128 millesimi davanti a un Nikita Mazepin. I distacchi sono esigui anche nelle posizioni a seguire e la seconda fila ripropone l’alternanza Giappone- Russia. In seconda fila Nobuharu Matsushita ha sfruttato al meglio il set up della monoposto della MP Motorsport per ottenere il terzo posto davanti a Robert Shwartzman.

Il portacolori Prema scatterà dalla seconda fila. Avrà cosi modo di sfruttare questo vantaggio sul suo rivale Callum Ilott, leader di campionato, autore di una pessima qualifica che lo vedrà partire dodicesimo domani. In quinta posizione il secondo portacolori MP Motorsport, Felipe Drugovich, e accanto al brasiliano brillante in qualifica, in sesta piazza, partirà Guanyu Zhou.

Soltanto settima posizione per Mick Schumacher, che sembra non avere il ritmo dei primi ed è costretto alla quarta fila. A seguire, a soli 4 millesimi, Louis Deletraz e a concludere la top ten ci saranno Jehan Daruvala e il nostro portacolori Luca Ghiotto.

Presente nella sessione Dan Ticktum, che si piazza in 14esima posizione dopo aver saltato le libere per l’esito incerto del tampone. Assente invece Juri Vips, che per un problema tecnico non è riuscito a completare nemmeno un giro.

Appuntamento domani alle ore 16.45 per la Feature Race. Non mancherà lo spettacolo e la lotta che hanno tenuto con il fiato sospeso gli esiti della sessione di qualifiche della entusiasmante Formula 2.

Anna Mangione