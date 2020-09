Yuki Tsunoda, per soli 6 millesimi, conquista la pole position dell’evento di Sochi della FIA F2 2020. Il pilota giapponese è riuscito a precedere di un soffio il proprio compagno di team Jehan Daruvala, sarà così tutta Carlin la prima fila di gara-1 che si disputerà nella mattinata di domani.

Tsunoda e Daruvala portano la Carlin in prima fila nel round russo della FIA F2; tutti ravvicinati i piloti in lotta per il titolo

Tsunoda ottiene quattro punti preziosi per rimanere agganciato alla lotta per il campionato, che si conferma velocissimo anche sul tracciato russo. Carlin sembra aver trovato il miglior setup, almeno a secco di benzina, monopolizzando la qualifica odierna. Terza posizione per Mick Schumacher (Prema), attuale leader di classifica, che precede il suo rivale al titolo Callum Ilott(UNI-Virtuosi), a completare la seconda fila. Apre la terza invece Luca Ghiotto (Hitech GP), dopo aver ottenuto il miglior riferimento nelle libere della mattina. Il vicentino si dimostra in palla, precedendo Christian Lundgaard (ART GP), grande protagonista dell’ultimo weekend toscano.

Tra i pretendenti al titolo Robert Shwartzman (Prema) è il pilota peggio piazzato, confermando il trend negativo degli ultimi weekend. Il russo potrà comunque essere della partita, visto il gap ridotto che racchiude le prime posizioni. Ottava posizione per Jack Aitken (Campos Racing) a precedere la UNI-Virtuosi di Guanyu Zhou e Nikita Mazepin (Hitech GP), che completa la top ten.

Juri Vips (DAMS) è undicesimo al termine della qualifica, a precedere il duo Charouz formato da Pedro Piquet e Louis Deletraz. Quattordicesima posizione per Marcus Armstrong (ART GP) che, almeno in qualifica, non conferma i passi avanti mostrati al Mugello. Ottima quindicesima prestazione per Jake Hughes, al debutto in sostituzione di Giuliano Alesi BWT HWA, approdato in MP Motorsport. Il britannico è riuscito a precedere il ben più esperto Artem Markelov, ventesimo. Cambia l’orario di gara-1 che, in assenza della Formula 3, prenderà il via alle 9:10.

Samuele Fassino