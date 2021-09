Oscar Piastri non sbaglia nulla e si aggiudica gara-2 a Sochi, confermandosi al vertice della classifica FIA Formula 2. L’australiano del team Prema, dopo essere scattato dalla pole position, ha gestito alla perfezione gli attacchi di un mai domo Theo Pourchaire alle sue spalle, mentre Daruvala ha completato il podio. Solo sesto Guanyu Zhou, che ora scivola a -38 in classifica dal leader.

PIASTRI SIN DAL VIA

Al via non si presenta Felipe Drugovich, dopo il botto patito ieri nel giro di formazione: per il brasiliano nessun particolare problema fisico, ma a scopo precauzionale viene dichiarato unfit per la gara.

Allo spegnimento dei semafori ha un’esitazione dalla prima fila Daruvala, il quale perde due posizioni a vantaggio di Pourchaire e Boschung, mentre Piastri mantiene senza problemi la prima posizione. Buono lo spunto di Shwartzman che sale in quinta piazza, con diversi piloti che tagliano la prima curva e Viscaal costretto al ritiro dopo essere stato speronato. Dopo una breve fase di VSC, la gara torna alla normalità: davanti Pourchaire prova a tenere il passo di Piastri, mentre Armstrong e Lawson ingaggiano un bel duello a ridosso della Top-10.

POURCHAIRE NON MOLLA

Zhou prova a risalire la china dopo uno start difficile, mentre Vips è costretto al ritiro dopo una sosta ai box. Attorno al nono passaggio inizia il valzer dei pit-stop: il leader Piastri anticipa la concorrenza, mentre Pourchaire lo imita poco dopo finendo per cedere subito la posizione all’australiano. Al comando si ritrova Lawson, il quale al pari di Samaia, Sato e Nissany ritardano la sosta rispetto ai leader. Piastri completa la rimonta a dieci tornate dal termine, scavalcando Samaia e riportandosi al comando, anche se Pourchaire non molla alle sue spalle. Boschung si ritrova in difficoltà, dovendo cedere la terza posizione a Daruvala e poi anche all’offensiva di Shwartzman; poco dopo, il pilota Campos è costretto definitivamente al ritiro.

ZHOU VEDE LA VETTA PIU’ LONTANA

Sotto la bandiera a scacchi, Piastri transita con 1″9 nei confronti di Pourchaire, mentre Daruvala completa il podio. Shwartzman deve accontentarsi del quarto posto, precedendo il vincitore di ieri Ticktum e uno Zhou decisamente sottotono. Grazie a questo successo a Sochi, Piastri vola in classifica a quota 178 punti, portandosi a +38 nei confronti di Zhou, con quest’ultimo incalzato da Shwartzman ormai a cinque lunghezze dal cinese. La Formula 2 tornerà in pista tra oltre due mesi, quando sul nuovo tracciato di Jeddah andrà in scena il penultimo round della stagione.

Marco Privitera