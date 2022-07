Prima pole position in FIA F2 per Logan Sargeant, autore del tempo più veloce nelle qualifiche di Silverstone. Una sessione intensa sul circuito britannico, con lo statunitense che dopo aver primeggiato già nella sessione di prove libere in mattinata, si è ripetuto anche nel pomeriggio.

SARGEANT DAVANTI A VESTI

Il pilota del team Carlin scatterà dunque davanti a tutti nella gara di domenica, mentre alle sue spalle si è piazzato Frederik Vesti, più lento di 107 millesimi rispetto al poleman (1:38.432 per lo statunitense contro 1:38.539 per il danese).

Distacco quindi non troppo ampio tra i primi due, ridottissimo invece tra il secondo ed i piloti a seguire. Il leader del campionato Felipe Drugovich ha conquistato infatti il terzo tempo, staccato da Vesti di soli 14 millesimi di secono. Stesso identico tempo cronometrato del brasiliano invece per Theo Pourchaire, che ha concluso però il suo giro più veloce più tardi dell’avversario.

MALE PREMA E TRIDENT

Alle spalle dei primi quattro si è piazzato Liam Lawson al volante dell’altra monoposto del team Carlin davanti ad Ayumu Iwasa. A seguire invece Jack Doohan, Juri Vips ed Enzo Fittipaldi, che conquista la nona casella in griglia nella Feature Race.

Soltanto decima la prima vettura di un team italiano, quella del team Prema guidata da Jehan Daruvala. Appena fuori dai primi dieci Roy Nissany, seguito da Marcus Armstrong e dall’altra Prema guidata da Dennis Hauger.

Ancora più arretrate invece le Trident, con Richard Verschoor quindicesimo e Calan Williams penultimo e dunque costretto a scattare dall’ultima fila.

Con i due punti conquistati grazie alla pole position, Logan Sargeant allunga leggermente su Hauger in classifica, portandosi a 12 punti dalla prima terza posizione attualmente occupata da Daruvala.

Ma i veri punti si fanno da domani, quando la Formula 2 tornerà in pista per la Sprint Race, in programma alle 18 italiane.

