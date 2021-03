Nel weekend torna la FIA F2 e lo fa sul circuito che ha ospitato gli ultimi due round della stagione 2020. Il Bahrain è la tappa inaugurale della nuova stagione della serie propedeutica, che quest’anno sperimenterà un nuovo format. Si passa da due a tre gare ogni round, permettendo così un minor numero di trasferte per i team, utile ad abbattere i costi di logistica senza ridurre gli eventi.

Shwartzman, Lundgaard e tanti rookie: la stagione FIA F2 2021 è attesa al primo atto

La stagione 2020 è stata una delle più avvicenti di sempre. Il campionato si è deciso all’ultima gara dell’anno, con tre piloti in lizza sino a pochi chilometri dall’ultima bandiera a scacchi. Mick Schumacher è riuscito ad avere la meglio su Callum Ilott e Yuki Tsunoda, guadagnandosi un posto in Formula 1, stesso discorso per il pilota nipponico che sarà così il primo classe 2000 a entrare nella serie regina.

Nonostante tre piloti promossi in Formula 1 e qualche addio eccellente, restano molti i protagonisti della stagione 2020 che proveranno nuovamente a giocarsi le proprie chance. Primo su tutti è l’alfiere del team Prema Robert Shwartzman, chiamato a confermare quanto di buono fatto nella prima parte dell’ultimo campionato. Al suo fianco la scuderia vicentina schiera il vincitore della Formula 3 2020, Oscar Piastri.

Tanta curiosità anche per quanto riguarda la coppia UNI-Virtuosi. Guanyu Zhou si appresta ad iniziare la terza stagione nella serie, ed al suo fianco ci sarà una delle rivelazioni del 2020: Felipe Drugovich, chiamato al definitivo salto di qualità dopo aver lasciato il team MP Motorsport. Carlin invece saluta Yuki Tsunoda, salito in Formula 1 con AlphaTauri firmando Dan Ticktum e confermando Jehan Daruvala. Un’altra coppia da tenere sicuramente sott’occhio.

Così come Daruvala, anche la coppia di piloti del team Hitech GP gareggerà sotto colori Red Bull. Si tratta dei rookie Liam Lawson e Juri Vips, anche se per quest’ultimo non sarà un debutto assoluto, avendo già gareggiato in quattro round della scorsa stagione. Fari puntati sulla coppia ART Grand Prix: Christian Lundgaard ha brillato nel suo anno da rookie in Formula 2, mentre Theo Pourchaire sarà il pilota più giovane in griglia di partenza. Il francese si è giocato, sino all’ultima gara, il titolo 2020 della Formula 3.

MP Motorsport annuncia in extremis Richard Verschoor a fare coppia con Liam Zendeli, andando così a formare una lineup di soli rookie. Charouz conferma Guillerme Samaia e promuove David Beckmann dalla Formula 3. Marcus Armstrong passa dal team ART GP a DAMS e va ad affiancare il confermato Sean Gelael, mentre Campos Racing ingaggia Ralph Boschung e Gianluca Petecof.

MATTEO NANNINI E ALESSIO DELEDDA I DUE ITALIANI AL VIA

Tutta italiana la lineup del team HWA Racelab che ingaggia il giovanissimo Matteo Nannini (impegnato anche in Formula 3) e Alessio Deledda. Infine il team Trident, che oltre a confermare Marino Sato, pesca anch’esso dalla Formula 3 mettendo sotto contratto Bent Viscaal.

Poco ha detto la tre giorni di test che si è svolta proprio sul circuito di Sakhir tra l’8 e il 10 marzo. L’intero plotone si è dimostrato molto ravvicinato prestazionalmente, sintomo che anche i rookie potranno dire la loro sin dalla prima stagione. Si parte domani con la sessione di libere e la qualifica. Sabato doppia gara: una nel primo pomeriggio del Bahrain e la seconda in notturna, mentre domenica si disputerà gara-3.

Samuele Fassino