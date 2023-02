Sembra essere iniziata con il piede giusto la stagione 2023 di Theo Pourchaire. Il pilota francese, tra i favoriti d’obbligo della vigilia, ha infatti siglato il miglior tempo in entrambe le sessioni che hanno aperto le tre giornate di test FIA Formula 2 sul tracciato di Sakhir. Alle spalle del portacolori ART Grand Prix si sono piazzati Jehan Daruvala (MP Motorsport) al mattino e Richard Verschoor (VAR) nella sessione pomeridiana.

POURCHAIRE SUBITO PROTAGONISTA A SAKHIR

La Formula 2 ha riacceso i propri motori dopo la lunga pausa invernale, alternandosi con i “colleghi” di F3 nel corso della prima giornata prevista in Bahrain. Lo schieramento già interamente definito in vista della nuova stagione ha consentito a piloti e team di focalizzare al meglio il programma di lavoro, con l’obiettivo di presentarsi al primo appuntamento stagionale al top della condizione. Chi sembra essere partito con grande determinazione è Theo Pourchaire, il quale ha voluto subito lanciare un segnale agli avversari primeggiando in entrambe le sessioni della giornata inaugurale dei test F2 a Sakhir. Il 19enne membro della Sauber Academy ha dapprima svettato al mattino con il crono di 1:45.226, per poi abbassare il tempo nella sessione pomeridiana fino all’1:42.165 grazie al quale ha chiuso al top la giornata.

TEMPI ALTI AL MATTINO

I piloti hanno utilizzato le prime tre ore girando con un elevato carico di benzina, senza cercare la prestazione assoluta e badando a riprendere confidenza con la pista. Dopo l’unica bandiera rossa causata da Zane Maloney, Pourchaire è riuscito ad emergere nell’ultima mezz’ora, completando un totale di 19 tornate e mettendosi alle spalle per tre decimi l’indiano Daruvala. Terzo tempo per il pilota in assoluto più attivo in pista, ovvero Ralph Boschung (Campos), capace di completare ben 27 giri, mentre a chiudere la Top-5 si sono piazzati Enzo Fittipaldi (Carlin) e il rookie Arthur Leclerc (DAMS).

LA SESSIONE POMERIDIANA: BENE LECLERC

I tempi hanno poi iniziato subito a scendere nelle restanti ore pomeridiane, con una condizione di pista più favorevole che ha favorito la caccia alla prestazione sul giro secco. Ad aprire le danze al vertice della graduatoria è stato Verschoor, poi scavalcato dal duo Carlin formato da Fittipaldi e Maloney. Dopo l’acuto di Dennis Hauger (primo ad infrangere il muro dell’1:45) ed una bandiera rossa esposta per lo stop di Frederik Vesti, la sessione si è infiammata nell’ultima mezz’ora, con Pourchaire nuovamente in grado di imporsi precedendo per poco più di un decimo lo stesso Verschoor e un ottimo Leclerc. Quarto posto per Boschung davanti al giapponese Iwasa, con Fittipaldi, Doohan, Daruvala, Hauger e Hadjar a completare la top ten. Per il momento lontani dai primi sia i piloti Prema che quelli Trident, in attesa di poter tornare in pista domani dalle 9:45 per la seconda giornata di test.

Marco Privitera