È di Yuki Tsunoda l’ultima pole position della stagione 2020 del campionato FIA Formula 2 a Sakhir. Dopo aver battuto tutti nel corso della sessione di prove libere, il giapponese si è dimostrato il più veloce anche in qualifica, andando a prendersi i primi quattro punti dell’ultimo week-end dell’anno.

SCHUMACHER SOLTANTO 18º, ILOTT 9º

Giornata da dimenticare invece per l’attuale leader della classifica F2 Mick Schumacher, che in quel di Sakhir non è andato oltre il diciottesimo posto. Su una pista particolarmente trafficata (per via dei soli 3,543 km), il prossimo pilota Haas in F1 è stato protagonista di un contatto con Roy Nissany proprio nelle fasi conclusive della sessione. In procinto di lanciarsi per il giro veloce, il giovane tedesco ha scartato l’israeliano e, rientrando troppo presto in traiettoria, i due sono entrati in contatto. Sessione finita ed incidente sotto investigazione.

Non brillante nemmeno la qualifica dell’altro contendente al titolo Callum Ilott, che domani scatterà dalla nona posizione. Il britannico dovrà cercare di ottenere un buon bottino di punti per recuperare in classifica e giocarsi tutto nella Sprint Race di domenica.

BENE MAZEPIN E SHWARTZMAN

Buona la qualifica di Nikita Mazepin, che scatterà dalla prima fila. Anche il russo, promosso in F1 con il team Haas, non è esente da pressioni. Il pilota Hitech GP dovrà infatti confermarsi tra i primi cinque classificati al termine della stagione per ottenere la Superlicenza.

Seconda fila invece occupata da Jehan Daruvala (terzo) e Robert Shwartzman (quarto). Buona qualifica anche da parte di Felipe Drugovich, che nella prima parte della sessione si era portato anche al comando ed ha poi chiuso quinto.

Sesto Christian Lundgaard, seguito da Artem Markelov e Dan Ticktum. In top ten anche Louis Deletraz, mentre Luca Ghiotto ha chiuso le prove anzitempo in seguito ad un testacoda e scatterà quattordicesimo domani. L’inconveniente ha causato anche una bandiera rossa di qualche minuto.

In pista anche Ralph Boschung, chiamato al posto Jack Aitken nel valzer di sostituzioni di questo week-end. Prossimo appuntamento domani alle 13:10 con la penultima gara stagione della F2 a Sakhir.

Carlo Luciani