Charouz Racing System, team ceco che gareggia in F2 e in F3, ha annunciato una partnership a partire dal 2023 con il team tedesco PHM Racing, che così approda nelle due serie propedeutiche. A difendere i colori dell’inedito binomio in Formula 2 sono stati annunciati l’esperto Roy Nissany ed il rookie Brad Benavides.

L’esordio di PHM Racing

La PHM Racing è un team fondato nel 2021 da Paul H. Miller (da cui la sigla PHM) con base a Berlino, che nelle ultime due stagioni ha corso nei campionati di Formula 4 italiano, tedesco e degli Emirati Arabi Uniti: il risultato di maggior rilievo è stato un secondo posto in classifica nella serie tedesca con Taylor Barnard, che ha chiuso alle spalle di Andrea Kimi Antonelli.

La squadra tedesca, dopo soli due anni d’attività, farà quindi un ulteriore step evolutivo, debuttando nelle due serie propedeutiche principali a livello internazionale, ossia la Formula 2 e la Formula 3: la PHM ha infatti avviato una partnership tutta centroeuropea con la ceca Charouz, rilevandone gli slot per la stagione 2023.

Le dichiarazioni

“Sono davvero lieto di annunciare la partnership con Paul e il suo team – ha detto Antonin Charouz, patron del team – PHM Racing è un nome nuovo nel palcoscenico motoristico, ma hanno già mostrato quanto siano competitivi e professionali in Formula 4, e sono sicuro che, con la nostra conoscenza e con il nostro supporto, potranno ben figurare sia in F2 che in F3″.

“Entrare in Formula 3 e in Formula 2 è il passo successivo nella nostra evoluzione come programma di sviluppo completo per i giovani talenti dei piloti – le parole di Paul Miller – Siamo entusiasti di offrire ai piloti un team che possa portarli dal karting fino

alle porte della Formula Uno”.

I piloti

Intanto, dopo l’annuncio della fusione tra PHM e Charouz, è arrivata anche la prima line up, quella della F2: l’israeliano Roy Nissany, che nel 2023 sarà alla sua quinta stagione nella categoria, e il rookie statunitense Brad Benavides, che nel 2022 ha chiuso 23esimo in Formula 3 con Carlin conquistando un ottavo posto nella Sprint Race di Spa. I due hanno già girato con la (ormai ex) Charouz nel corso dei test post stagionali.

Alfredo Cirelli