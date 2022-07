Logan Sargeant ottiene la pole position per la Feature Race Formula 2 nel weekend del Paul Ricard. Il pilota statunitense si conferma in grande forma dopo le vittorie Silverstone e Spielberg, chiamandosi in piena lotta per il titolo. Prima fila per Ayumu Iwasa, beffato nell’ultimo tentativo della qualifica.

Sargeant in pole al Paul Ricard, è l’americano il nuovo rivale di Drugovich

Nella torrida Le Castellet va di scena una qualifica estremamente serrata, per un campionato ora sempre più aperto dopo l’iniziale fuga di Drugovich. Gli ulteriori quattro punti e la partenza al palo domenica mettono Sargeant in piena lotta per il campionato mentre più in sofferenza è Pourchaire, oggi non andato oltre alla sesta posizione.

Bella prestazione anche per Ayumu Iwasa, che sfiora la sua prima pole position nella categoria. Il pilota nipponico ha dovuto rinunciare all’ultimo ‘push’ della qualifica dopo aver trovato un traffico selvaggio nel suo giro di raffreddamento. Compie una mezza impresa Frederick Vesti, altro pilota in grande crescita in questa parte di stagione, terzo dopo aver saltato quasi per intero il turno di libere della mattinata. Il pilota danese condividerà la seconda fila con il leader di campionato Drugovich.

Terza fila per Pourchaire

Jack Doohan aprirà la terza fila nella Feature Race domenicale precedendo Pourchaire mentre la settima casella sarà occupata da Juri Vips. Un risultato che non soddisferà del tutto il pilota estone, dopo esser stato grande protagonista nella prima parte della sessione. Ottava posizione per Marcus Amstrong che precede Liam Lawson e Jehan Daruvala a chiudere la top ten.

Non hanno potuto completare l’ultimo tentativo Enzo Fittipaldi e Dennis Hauger, con quest’ultimo a causare una bandiera rossa a sette minuti dal termine del turno. I due piloti scatteranno rispettivamente dalla quattordicesima e dalla diciottesima posizione. Dopo il clamoroso podio ottenuto in Austria, Roberto Mehri si qualifica quindicesimo nel weekend di Le Castellet, poco più indietro David Beckmann, rientrante tra le fila del team Van Amersfoort dopo la positività al Covid-19 di Jack Hughes. Domani gara-1 che vedrà Jehan Daruvala scattare dalla pole position.

Samuele Fassino