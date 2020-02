Dopo aver annunciato l’ingaggio di Marino Sato nella giornata di ieri, il team Trident ha reso noto oggi che sarà Roy Nissany a completare la line-up per la prossima stagione di F2. Il pilota israeliano ritorna quindi nella serie dopo un anno di stop per via di un infortunio e dopo aver firmato come terzo pilota Williams in F1 per il 2020.









Nel 2018 il 24enne aveva già corso nella categoria con il team Campos, prendendo parte a 10 dei 12 appuntamenti del campionato. L’unico suo punto ottenuto fino ad ora è arrivato grazie al decimo posto di gara-1 a Spa-Francorchamps. Alla fine del 2019 inoltre ha già guidato una Dallara del team Trident nei test post-season.

“Sono ovviamente molto felice di unirmi a Trident Racing”, ha detto il pilota. “Mi è piaciuto molto il lavoro fatto insieme ad Abu Dhabi e questi ultimi giorni in fabbrica”.

“Questa è una grande opportunità per me, perché Trident ha dimostrato di essere il posto giusto per un giovane e ho intenzione di sfruttare al meglio questa opportunità, mentre faccio il miglior lavoro possibile per la squadra”.

Con quest’ultima firma sono definite quindi le line-up di tutte le squadre partecipanti alla prossima stagione del campionato cadetto. Rispetto allo scorso anno le novità sono tante: molti rookie ed un unico italiano, Luca Ghiotto. Il pilota vicentino, grazie all’esperienza maturata, aiuterà infatti Hitech GP nel suo primo anno nella serie, ma non sarà al via di tutti gli appuntamenti, essendo impegnato già nel GT World Challenge.

Non ci resta dunque che aspettare i test pre-stagionali di F2, in programma a Sakhir nei giorni 1-2-3 marzo. Il via della stagione ufficiale del 2020 sarà sullo stesso tracciato il 21 marzo.

Carlo Luciani